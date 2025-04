BVB-Gegner FC Barcelona: Hansi Flick greift mit Barca nach spanischem Pokal

Der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick greift nach seinem ersten großen Titel mit dem FC Barcelona.

Die Katalanen zogen durch ein 1:0 (1:0) im Halbfinal-Rückspiel bei Atlético Madrid ins Endspiel der Copa del Rey ein und treffen am 25. April in Sevilla auf den Erzrivalen Real Madrid.

Nach dem wilden 4:4 im Hinspiel genügte dem Rekordpokalsieger ein Treffer von Ferran Torres (27.), der zunächst den Vorzug gegenüber Torjäger Robert Lewandowski erhalten hatte.

Barcelona kann den spanischen Pokal zum 32. Mal gewinnen. Für Trainer Flick wäre es der insgesamt zweite Titel mit Barca, im Januar wurde Rekordmeister Madrid bereits im Finale der spanischen Supercopa deutlich besiegt (5:2). In der Champions League ist im Viertelfinale Borussia Dortmund der Gegner.

Real hatte am Dienstag auf dramatische Weise das Finale erreicht. Nach einem 1:0-Erfolg im Hinspiel gab es ein 4:4 nach Verlängerung gegen Real Sociedad. Nationalspieler Antonio Rüdiger traf per Kopf in der 115. Minute zum Ausgleich. Real hat den Cup bisher 20 Mal gewonnen.