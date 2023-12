Christian Wück kontert Steffen Baumgart: "Das sind ja Fakten"

ran: Nach dem intensiven Turnier, dem Jetlag nach der Rückreise und dem Empfang in Frankfurt: Was haben Sie sich selbst in den letzten Tagen zur Feier des Tages gegönnt?

Bei ran spricht der Vater des Erfolgs über einen denkwürdigen Moment in Indonesien, Versäumnisse in der deutschen Nachwuchsarbeit und seine Zukunft.

Im ran -Interview spricht U17-Weltmeister-Trainer Christian Wück über einen besonderen Moment in Indonesien, seine Forderungen an die Profi-Klubs und den Stolz, das deutsche Nationaltrikot tragen zu dürfen.

Wück: Am meisten gefreut habe ich mich über die Wahrnehmung und Wertschätzung, die wir während der WM in Deutschland erfahren haben. Endlich rückten die Jungs auch mal in den Blickpunkt. Das ist mir bei der EM ein bisschen zu kurz gekommen, muss ich ehrlich sagen. Die Wertschätzung, die die Jungs jetzt bekommen haben, hat mich am meisten für sie gefreut.

Wück: Das war das erste Spiel gegen Mexiko. Als die Jungs an dem Spieltag morgens zum Frühstück kamen, haben wir gemerkt, dass die Stimmung anders war. Sie waren zwar nervös, aber trotzdem sehr ruhig. Wir wussten, dass das Spiel gegen Mexiko, den Meister Nordamerikas, richtungweisend wird. Beim Frühstück war das so ein Moment, in dem wir gemerkt haben, dass die Jungs wussten, dass etwas Großes bevorsteht.

ran: Könnten Sie einen Moment aus den Tagen rund um die WM hervorheben, der ihnen am meisten in Erinnerung bleiben wird?

U17-Empfang am Frankfurter Römer Wie die deutsche A-Nationalmannschaft nach dem WM-Titel 2014, so gab es auch für die U17 einen offiziellem Empfang am Frankfurter Römer.

U17-Empfang am Frankfurter Römer Wie die deutsche A-Nationalmannschaft nach dem WM-Titel 2014, so gab es auch für die U17 einen offiziellem Empfang am Frankfurter Römer.

U17-Empfang am Frankfurter Römer Wie die deutsche A-Nationalmannschaft nach dem WM-Titel 2014, so gab es auch für die U17 einen offiziellem Empfang am Frankfurter Römer. © Eibner

Über das Wie der WM-Feierlichkeiten schwieg sich BVB-Talent Paris Brunner aus. "Was in Indonesien passiert, bleibt in Indonesien", sagte der 17-Jährige in Frankfurt. Für Brunner stellt sich nun in Dortmund die Frage, wie es für ihn dort weitergeht? Zuletzt war er zwischenzeitlich sogar suspendiert.

Ansprache von Weltmeister-Trainer Wück Beim Empfang in Frankfurt hielt Christian Wück, Coach der deutschen U17, eine kurze Ansprache. "Ich glaube, die Freude wird in den nächsten Tagen aber noch größer werden. Es ist etwas Einmaliges, was wir da erreicht haben", sagte der 50-Jährige. Er führte die U17 zuvor auch schon zum EM-Titel.

Ansprache von Weltmeister-Trainer Wück Beim Empfang in Frankfurt hielt Christian Wück, Coach der deutschen U17, eine kurze Ansprache. "Ich glaube, die Freude wird in den nächsten Tagen aber noch größer werden. Es ist etwas Einmaliges, was wir da erreicht haben", sagte der 50-Jährige. Er führte die U17 zuvor auch schon zum EM-Titel.

Ansprache von Weltmeister-Trainer Wück Beim Empfang in Frankfurt hielt Christian Wück, Coach der deutschen U17, eine kurze Ansprache. "Ich glaube, die Freude wird in den nächsten Tagen aber noch größer werden. Es ist etwas Einmaliges, was wir da erreicht haben", sagte der 50-Jährige. Er führte die U17 zuvor auch schon zum EM-Titel. © Eibner

Freude beim DFB-Boss DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat endlich mal Grund zur Freude, nachdem es in der jüngeren Vergangenheit bei großen Turnieren für die deutschen Teams wenig zu lachen gab. Die A-Nationalmannschaft schied bei der WM 2022 in Katar bereits in der Vorrunde aus, ebenso die U21 im Sommer 2023 bei der EM-Endrunde. Nun sprach er bei der U17 nach dem WM-Titel von einem "Wintermärchen".

Freude beim DFB-Boss DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat endlich mal Grund zur Freude, nachdem es in der jüngeren Vergangenheit bei großen Turnieren für die deutschen Teams wenig zu lachen gab. Die A-Nationalmannschaft schied bei der WM 2022 in Katar bereits in der Vorrunde aus, ebenso die U21 im Sommer 2023 bei der EM-Endrunde. Nun sprach er bei der U17 nach dem WM-Titel von einem "Wintermärchen".

Freude beim DFB-Boss DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat endlich mal Grund zur Freude, nachdem es in der jüngeren Vergangenheit bei großen Turnieren für die deutschen Teams wenig zu lachen gab. Die A-Nationalmannschaft schied bei der WM 2022 in Katar bereits in der Vorrunde aus, ebenso die U21 im Sommer 2023 bei der EM-Endrunde. Nun sprach er bei der U17 nach dem WM-Titel von einem "Wintermärchen". © Jan Huebner

Fans und Familie empfangen die U17-Helden Hunderte Fans und Familienangehörige warteten am DFB-Campus in Frankfurt auf die Ankunft der U17-Weltmeister.

Fans und Familie empfangen die U17-Helden Hunderte Fans und Familienangehörige warteten am DFB-Campus in Frankfurt auf die Ankunft der U17-Weltmeister.

Fans und Familie empfangen die U17-Helden Hunderte Fans und Familienangehörige warteten am DFB-Campus in Frankfurt auf die Ankunft der U17-Weltmeister. © Jan Huebner

Am Tag nach dem in Indonesien errungenen WM-Titel nach dem Final-Krimi gegen Frankreich landete die deutsche U17 schon wieder auf heimischem Boden. Am DFB-Campus in Frankfurt/Main wurden die frischgebackenen Weltmeister am Montag offiziell empfangen.

ran: Sie haben zahlreiche Jahrgänge beim DFB begleitet. Was hat dieser Jahrgang in Ihren Augen, was die anderen nicht hatten?

Wück: Die Jungs haben mich vor der WM gefragt, wer mein stärkster Jahrgang war. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ihnen drei, vier Tage später gesagt, dass sie der stärkste Jahrgang sind. Denn ich traue ganz, ganz vielen Spielern von ihnen zu, es wirklich zu schaffen, in den Profibereich zu kommen. Wir haben unheimlich viele Spieler mit hoher Qualität, die sich auch mental in den drei Jahren so entwickelt haben, wie es nötig war, um so ein Turnier auch zu gewinnen.

ran: Sie hatten zuletzt Kritik an den Vereinen geübt, sie würden die Talente zu wenig fördern. Das stieß bei Kölns Trainer Steffen Baumgart auf Unverständnis. Was entgegnen Sie ihm?

Wück: Das sind ja Fakten, dass wir in Deutschland zu wenige Spieler im Übergangsbereich in den ersten drei Profiligen einsetzen. Dazu gibt es ja Statistiken. Und das merken dann leider die U21 und die A-Nationalmannschaft. Das ist keine Kritik an einem speziellen Trainer oder Verein. Das ist einfach eine Tatsache, über die wir uns in Deutschland Gedanken machen müssen. Sonst werden wir in der A-Mannschaft und bei der U21 Probleme bekommen. Da sind uns andere Länder voraus. Die Einsatzzeiten junger Franzosen, Engländer und Spanier, vor allem in ihren Ligen, sind einfach höher als in Deutschland. Ich will darauf aufmerksam machen, dass wir in Deutschland etwas im Sinne der Spieler verändern müssen. So kann es nicht weitergehen.