Cristiano Ronaldo: Trainingslager mit Al-Nassr sorgt für Chaos und Ärger

Ronaldo befindet sich mit seinem Klub Al-Nassr im Moment in Österreich. Der Ausnahmezustand nimmt teilweise groteske Ausmaße an.

Cristiano Ronaldo ist in Österreich und eine ganze Region steht Kopf. CR7 befindet sich mit seinem Klub Al-Nassr in Saalfelden, was vor Ort für einen Dauer-Ausnahmezustand sorgt. Das nimmt groteske bis bedenkliche Ausmaße an.

Wie die "Krone" berichtet, drohte Ronaldo aufdringlichen Fans sogar damit, die Polizei zu alarmieren. Dass soll passiert sein, nachdem Kinder mehrfach an die Tür von Ronaldos Hotel-Suite geklopft haben sollen.

Der Portugiese habe "gereizt" geöffnet und "lautstark" mit der Polizei gedroht. "In dem Moment, wo die Kinder oben waren, waren wir nicht gut aufgestellt", räumte ein Security-Mitarbeiter ein.

Auch sonst herrscht eine Menge Chaos rund um die Versuche der Anhänger, ein Selfie mit Ronaldo zu machen oder ein Autogramm abzustauben. So komme es teils zu "tumultartigen Szenen", wie es in dem Bericht weiter heißt.