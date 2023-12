Das ran-Zeugnis zur Hinrunde des FC Bayern

Hinter dem FC Bayern liegt eine durchaus komplizierte erste Halbserie der Saison 2023/24. In der Champions League kamen die Münchner locker als Gruppensieger weiter, in der Bundesliga steht aber nur der ungeliebte zweite Platz zu Buche. Und im Pokal gab es die Blamage in Saarbrücken. © 2023 Getty Images