Klarheit soll her: Nach dem Sieg gegen Island erhöhen die DFB-Frauen den Druck in der ungeklärten Trainerfrage. Stefan Kuntz gilt als ein Kandidat.

Nach dem sportlichen Lebenszeichen schickte Alexandra Popp eine energische Botschaft an die Verbandsbosse. "Natürlich benötigen wir Klarheit, wie es ganz genau weitergeht", sagte die Kapitänin der deutschen Fußballerinnen, als der Name Stefan Kuntz hinter den Kulissen schon durch das Ruhrstadion waberte: "Wir werden in den Austausch mit dem DFB gehen."

Der zermürbende Schwebezustand in der Causa Martina Voss-Tecklenburg soll ein Ende finden. "Es ist jetzt an der Zeit, dass eine Entscheidung getroffen wird. Es muss eine Lösung gefunden werden", forderte Mittelfeldspielerin Lena Lattwein nach dem 4:0 (2:0) gegen Island in Bochum, das die Hoffnungen der Vize-Europameisterinnen auf Olympia 2024 in Paris am Leben hielt.

Kurz nach Abpfiff brachte die "Sport Bild" den ehemaligen U21-Nationaltrainer Kuntz ins Spiel, sollte die seit mehreren Wochen krankgeschriebene Voss-Tecklenburg (Vertrag bis 2025) ersetzt werden.

Kuntz war für den "SID" für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.