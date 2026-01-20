WM 2026: Elfenbeinküste will DFB-Juwel für die Weltmeisterschaft von Verbandswechsel überzeugen

Dem DFB droht der nächste Verlust eines großen Talents. Vor der WM-Endrunde im Sommer möchte die Elfenbeinküste den jungen Innenverteidiger von sich überzeugen.

Der DFB hat viele Talente in den eigenen Reihen. In den letzten Jahren haben sich davon einige beim Schritt in die A-Nationalmannschaft für eine andere Nation entschieden. So könnte es nun auch Karim Coulibaly vom SV Werder Bremen tun.

Der großgewachsene Innenverteidiger spielt eine überragende Bundesliga-Saison für den SVW. Seit der U17 durchlief er bisher alle Jugendmannschaften des DFB und war zuletzt ein fester Bestandteil der U19.

Da er allerdings auch die ivorische Staatsbürgerschaft besitzt, hat sich der Verband laut Informationen der "Bild" bereits bei dem 18-Jährigen gemeldet. Eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft steht im Raum.

Die Elfenbeinküste ist einer von Deutschlands Gruppengegnern bei der WM. Es wäre also doppelt bitter, das Talent jetzt an diesen Verband zu verlieren. Sollte der DFB dem entgegenwirken wollen, muss er sich ranhalten.