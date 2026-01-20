DFB-Juwel bei der WM gegen Deutschland?
WM 2026: Elfenbeinküste will DFB-Juwel für die Weltmeisterschaft von Verbandswechsel überzeugen
- Aktualisiert: 20.01.2026
- 18:03 Uhr
- Malte Ahrens
Dem DFB droht der nächste Verlust eines großen Talents. Vor der WM-Endrunde im Sommer möchte die Elfenbeinküste den jungen Innenverteidiger von sich überzeugen.
Der DFB hat viele Talente in den eigenen Reihen. In den letzten Jahren haben sich davon einige beim Schritt in die A-Nationalmannschaft für eine andere Nation entschieden. So könnte es nun auch Karim Coulibaly vom SV Werder Bremen tun.
Der großgewachsene Innenverteidiger spielt eine überragende Bundesliga-Saison für den SVW. Seit der U17 durchlief er bisher alle Jugendmannschaften des DFB und war zuletzt ein fester Bestandteil der U19.
Da er allerdings auch die ivorische Staatsbürgerschaft besitzt, hat sich der Verband laut Informationen der "Bild" bereits bei dem 18-Jährigen gemeldet. Eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft steht im Raum.
Die Elfenbeinküste ist einer von Deutschlands Gruppengegnern bei der WM. Es wäre also doppelt bitter, das Talent jetzt an diesen Verband zu verlieren. Sollte der DFB dem entgegenwirken wollen, muss er sich ranhalten.
WM 2026: Spielt Coulibaly bei der bereits gegen den DFB?
Denn beim Nachholspiel vom SVW gegen die TSG Hoffenheim sollen sich Mitarbeiter der ivorischen Nationalmannschaft angekündigt haben, um Coulibaly genau zu beobachten. Sollte die Entscheidung des Verbands dann zu einer Einladung führen, ist der junge Spieler wohl nicht abgeneigt, bei der WM-Endrunde für die Elfenbeinküste aufzulaufen.
Trotzdem hat er auch weiterhin Interesse, für die Mannschaft von Julian Nagelsmann aufzulaufen. Beim DFB ist er allerdings bisher nur für die U19-EM in Wales vorgesehen, nicht für die A-Mannschaft von Nagelsmann.
Eine WM-Teilnahme wäre laut dem Bericht zu lukrativ für den Linksfuß, um sie auszuschlagen. Ein Verbandswechsel wäre dann die Konsequenz. Und ein direktes Aufeinandertreffen bei der WM ebenfalls.