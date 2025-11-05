Im Mai war das Verfahren abgebrochen worden, Hintergrund ist der Skandal um eine Richterin.

Der Gerichtsprozess zur Ursache für den Tod von Fußball-Ikone Diego Maradona wird ab dem 17. März 2026 neu aufgerollt.

Das geht aus einem argentinischen Gerichtsdokument her, das der französischen Nachrichtenagentur "AFP" vorliegt. Im Mai war das erste Verfahren nach zweieinhalb Monaten Verhandlung abgebrochen worden.

Hintergrund war ein Skandal um Richterin Julieta Makintach, sie war aufgrund von Befangenheitsvorwürfen zurückgetreten. Zuvor hatten mehrere Verteidiger ihre Unparteilichkeit in Zweifel gezogen.

Makintach, eine von drei Richtern in dem Verfahren, war wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem Dokumentarfilm über den Fall in die Kritik geraten.

Argentinische Medien hatten Filmmaterial veröffentlicht, das sie offenbar bei einem Interview im Gerichtssaal zeigt - trotz eines ausdrücklichen Verbots von Kameraaufnahmen.