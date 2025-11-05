Anzeige
Nach Tod des Argentinischen Fußball-Idols

Diego Maradona: Prozess wird ab März neu aufgerollt

  • Aktualisiert: 05.11.2025
  • 20:47 Uhr
  • SID

Im Mai war das Verfahren abgebrochen worden, Hintergrund ist der Skandal um eine Richterin.

Der Gerichtsprozess zur Ursache für den Tod von Fußball-Ikone Diego Maradona wird ab dem 17. März 2026 neu aufgerollt.

Das geht aus einem argentinischen Gerichtsdokument her, das der französischen Nachrichtenagentur "AFP" vorliegt. Im Mai war das erste Verfahren nach zweieinhalb Monaten Verhandlung abgebrochen worden.

Hintergrund war ein Skandal um Richterin Julieta Makintach, sie war aufgrund von Befangenheitsvorwürfen zurückgetreten. Zuvor hatten mehrere Verteidiger ihre Unparteilichkeit in Zweifel gezogen.

Makintach, eine von drei Richtern in dem Verfahren, war wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem Dokumentarfilm über den Fall in die Kritik geraten.

Argentinische Medien hatten Filmmaterial veröffentlicht, das sie offenbar bei einem Interview im Gerichtssaal zeigt - trotz eines ausdrücklichen Verbots von Kameraaufnahmen.

Maradona starb im November 2020

Maradona war am 25. November 2020 mit 60 Jahren nach einer Hirn-Operation offiziellen Angaben zufolge an einem Herzanfall und einem Lungenödem gestorben. Die insgesamt sieben Angeklagten, darunter Maradonas damaliger Leibarzt Leopoldo Luque, müssen sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Als Höchststrafe im Falle eines Schuldspruchs stehen jeweils bis zu 25 Jahre Haft im Raum. Alle Beschuldigten weisen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück.

