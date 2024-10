Nur ein Fußballer in der Top-10 der bestbezahlten Spieler kassiert für Werbung und Co. mehr als ihm sein eigentlicher Vertrag einbringt. Interessant: Karim Benzema verdient mit seinen Sponsoringverträgen eine vergleichsweise lächerlich niedrige Summe.

Von Michal Swiderski

Saudi-Arabien mischt spätestens seit vergangener Saison das europäische Fußballgeschäft auf und lockt mit astronomischen Gehältern. Der Plan geht zumindest zum Teil auf: 2022 gehörte nur ein Spieler, der außerhalb Europas aktiv war, zur Top-10 der bestbezahlten Fußballer. Diesmal ist es laut "Forbes"-Angaben schon die Hälfte.

ran stellt die zehn Superstars mit dem höchsten Einkommen vor. Dabei wird zwischen deren regulären Gehältern in der Saison 2024/25 und zusätzlichen Werbe- sowie Sponsoring-Prämien unterschieden. Außerdem setzen Alter und Marktwert die in Euro umgerechneten Summen in Perspektive (Quelle: transfermarkt.de).