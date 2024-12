Beim FC Bayern München feiert Rafinha einst große Erfolge, nun löst er ein Versprechen aus der Anfangszeit seiner Karriere ein.

39 Jahre ist der frühere Bayern- und Schalke-Star Rafinha inzwischen alt, vom Fußball spielen hält ihn das aber selbstverständlich nicht ab. So ist der Rechtsverteidiger zu seinem Heimatverein Coritiba FC in die zweite brasilianische Liga zurückgekehrt, was der Verein offiziell bestätigt hat.

"Ich bin hier, um das Versprechen einzulösen, das ich bei meinem Weggang vor fast 20 Jahren gegeben habe. Ich bin zurück in Coritiba, dem Verein, der mich entdeckt hat und der mir die Türen in die Welt des Fußballs geöffnet hat“, erklärte der Sportler in den sozialen Medien des Klubs.

Und weiter: "Es ist mir ein Vergnügen, zurückzukehren und Coritiba dabei zu helfen, das Niveau zu erreichen, das es verdient."