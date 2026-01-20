FC Barcelona sucht wohl Nachfolger für Hansi Flick

Obwohl Hansi Flick mit dem FC Barcelona erfolgreich ist, scheint seine Zukunft ungewiss. Die Katalanen haben laut einem Bericht bereits mögliche Nachfolger im Blick.

Der FC Barcelona plant bereits für die Zukunft.

Laut einem Bericht der spanischen „Sport“ stellen sich die Katalanen bereits auf die Zeit nach Trainer Hansi Flick ein – und haben schon konkrete Kandidaten für die Nachfolge im Blick.

Luis Enrique (55/PSG) und Mikel Arteta (43/Arsenal) sollen die Wunsch-Kandidaten sein, falls Flick den Verein vorzeitig verlassen sollte. Der Vertrag des deutschen Trainer gilt eigentlich noch bis Sommer 2027.

Enrique stand bereits von 2014 bis 2017 in Barcelona unter Vertrag und gewann in dieser Zeit unter anderem die Champions League (2015) und die spanische Meisterschaft (2015 und 2016). Arteta wurde mit den "Gunners" in der Premier League zuletzt dreimal in Folge Zweiter. Er ist noch bis Sommer 2027 in London vertraglich gebunden.