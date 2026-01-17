Nach dem Aus von Xabi Alonso bei Real Madrid erklärt Ex-Coach Zinedine Zidane, wie man mit den Stars der "Königlichen" umgehen muss. Von Franziska Wendler Real Madrid hat jüngst mit der Entlassung von Cheftrainer Xabi Alonso die Reißleine gezogen. Der Hauptvorwurf an den früheren Leverkusen-Coach: Ein nicht adäquater Umgang mit den Spielern. Wie man mit den Stars der "Königlichen" umgeht, weiß der ehemalige Real-Coach Zinedine Zidane genau. Von 2016 bis 2018 und von 2019 bis 2021 trainierte er das Team, gewann in der Zeit unter anderem dreimal die Champions League.

In der Show "Slowmotions Talks" auf dem "YouTube"-Kanal von Hamidou Msaidie hat der Franzose nun darüber gesprochen, wie man mit den Stars umgehen muss. "Bei Real Madrid waren wir immer für die Spieler da. Für mich ist es genau das, was eine Mannschaft stark macht: dass man für die Spieler da ist. Wenn man das nicht verstanden hat, kann man in diesem Beruf nicht bestehen. Wir sind da, um sie zu unterstützen." Demnach müsse man den Spielern ein gutes Gefühl geben: "Damit die Kabine akzeptiert, was man umsetzen will, müssen sie dich mögen. Wenn die Spieler mit allem, was man ihnen bietet, nicht zufrieden sind - mit den Trainingseinheiten, mit allem drum herum -, dann fehlt immer etwas. Bei uns hatten sie, glaube ich, auf jeder Ebene große Freude daran."

Real Madrid: Fitnesszustand des Teams offenbar problematisch Dazu kommt: Auch die Fitness des Teams soll ein Problem darstellen, wurde doch sofort nach Alonsos Aus der ehemalige Fitnesscoach Antonio Pintus zurückgeholt, der bereits unter Zidane in Madrid arbeitete. Auch während der Amtszeit des Franzosen war dies einst ein Problem. "Ich erinnere mich, dass wir drei Wochen Zeit hatten, in denen wir nicht in der Champions League spielten, sondern nur in der Liga. Drei Wochen lang konnten wir von Montag bis zum nächsten Spiel arbeiten", so der 53-Jährige. "Wir haben uns mit den vier Kapitänen zusammengesetzt und ihnen erklärt, was wir vorhatten - und sie haben sich unserem Projekt angeschlossen. Körperlich hatten wir gesehen, dass sie nicht in guter Verfassung waren. Wir hatten alle Daten ausgewertet."

