Fußball

FC Barcelona sucht wohl Nachfolger für Hansi Flick

  • Aktualisiert: 20.01.2026
  • 08:37 Uhr
  • Oliver Jensen

Obwohl Hansi Flick mit dem FC Barcelona erfolgreich ist, scheint seine Zukunft ungewiss. Die Katalanen haben laut einem Bericht bereits mögliche Nachfolger im Blick.

Der FC Barcelona plant bereits für die Zukunft.

Laut einem Bericht der spanischen "Sport“ stellen sich die Katalanen bereits auf die Zeit nach Trainer Hansi Flick ein – und haben schon konkrete Kandidaten für die Nachfolge im Blick.

Luis Enrique (55/PSG) und Mikel Arteta (43/Arsenal) sollen die Wunsch-Kandidaten sein, falls Flick den Verein vorzeitig verlassen sollte. Der Vertrag des deutschen Trainers gilt eigentlich noch bis Sommer 2027.

Enrique stand bereits von 2014 bis 2017 in Barcelona unter Vertrag und gewann in dieser Zeit unter anderem die Champions League (2015) und die spanische Meisterschaft (2015 und 2016). Arteta wurde mit den "Gunners" in der Premier League zuletzt dreimal in Folge Zweiter. Er ist noch bis Sommer 2027 in London vertraglich gebunden.

Flick gewann mit FC Barcelona drei Titel

Flick gewann in seiner ersten Saison die Meisterschaft, den Pokal und den Superpokal. Auch aktuell führt "Barca" die Tabelle in Spanien an und hat einen Punkt Vorsprung auf Real Madrid. Allerdings betonte Flick, dass auch die politische Lage im Verein eine entscheidende Rolle für seine Zukunftsplanung spielt.

Er legt vor allem großen Wert auf die Zusammenarbeit mit Präsident Joan Laporta, der bei der Präsidentschaftswahl 2026 zum letzten Mal kandidieren möchte.

"Anderthalb Jahre sind für einen Trainer, vor allem hier in Barcelona, eine lange Zeit. Ich bin sehr glücklich, für diesen Klub zu arbeiten", sagte Flick kürzlich.

"Der Präsident ist der Grund, warum ich hier bin. Wir werden sehen, was bei der Präsidentschaftswahl passiert. Für mich ist es toll, noch anderthalb Jahre hier zu sein, aber diese Dinge hängen auch vom Präsidenten ab. Für mich ist es wichtig, ihn als Präsidenten zu haben."

