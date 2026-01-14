Berichte über ein angeblich schlechtes Verhältnis zwischen Xabi Alonso und Teilen der Mannschaft von Real Madrid machten zuletzt die Runde. Nun räumt Jude Bellingham damit auf - und redet Klartext.

Jude Bellingham hat scharf auf Medienberichte reagiert, die über ein schlechtes Verhältnis zwischen der Mannschaft von Real Madrid und dem entlassenen Trainer Xabi Alonso spekulieren. Der 22-jährige Mittelfeldspieler bezeichnete die Vorwürfe in seiner eigenen App "JB5" als einen "Haufen Scheiße".

Xabi Alonso war am Montag, den 13. Januar, nach einer 2:3-Niederlage im Supercup-Finale gegen den FC Barcelona entlassen worden. Hintergrund sollen neben den uninspirierten Leistungen der Mannschaft auch Spannungen in der Kabine gewesen sein.

Spanische Medien hatten von einer geteilten Umkleidekabine gesprochen: Während Spieler wie Kylian Mbappe und Arda Güler Alonso vertraut haben sollen, soll bei anderen wie Bellingham, Federico Valverde und Vinicius Junior angeblich an Vertrauen gefehlt haben.