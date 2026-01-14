- Anzeige -
Berichte über Misstrauen in der Kabine

Real Madrid: Schlechtes Verhältnis zu Xabi Alonso? Jude Bellingham wird deutlich

  • Veröffentlicht: 14.01.2026
  • 10:50 Uhr
  • ran.de

Berichte über ein angeblich schlechtes Verhältnis zwischen Xabi Alonso und Teilen der Mannschaft von Real Madrid machten zuletzt die Runde. Nun räumt Jude Bellingham damit auf - und redet Klartext.

Jude Bellingham hat scharf auf Medienberichte reagiert, die über ein schlechtes Verhältnis zwischen der Mannschaft von Real Madrid und dem entlassenen Trainer Xabi Alonso spekulieren. Der 22-jährige Mittelfeldspieler bezeichnete die Vorwürfe in seiner eigenen App "JB5" als einen "Haufen Scheiße".

Xabi Alonso war am Montag, den 13. Januar, nach einer 2:3-Niederlage im Supercup-Finale gegen den FC Barcelona entlassen worden. Hintergrund sollen neben den uninspirierten Leistungen der Mannschaft auch Spannungen in der Kabine gewesen sein.

Spanische Medien hatten von einer geteilten Umkleidekabine gesprochen: Während Spieler wie Kylian Mbappe und Arda Güler Alonso vertraut haben sollen, soll bei anderen wie Bellingham, Federico Valverde und Vinicius Junior angeblich an Vertrauen gefehlt haben.

Real Madrid: "Haufen Scheiße!" Bellingham wird deutlich

Bellingham, der sich zuvor auf Instagram positiv von Alonso verabschiedet hatte ("Danke, Mister. Es war mir eine Freude, alles erdenklich Gute für die Zukunft!"), ließ in seiner App keinen Zweifel an seiner Haltung. "Bis jetzt habe ich viel zu viele dieser Dinge durchgehen lassen, immer in der Hoffnung, dass die Wahrheit irgendwann ans Licht kommen würde. Aber ehrlich: Was für ein Haufen Scheiße", schrieb er.

Er kritisierte die Berichterstattung scharf: "Die Leute, die an jedem Wort dieser Clowns und ihrer 'Quellen' hängen, tun mir wirklich leid. Glaubt nicht alles, was ihr lest. Von Zeit zu Zeit müssen diese Leute dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie solche schädlichen Fehlinformationen verbreiten, um Klicks und zusätzliche Kontroversen zu generieren."

Die Gerüchte über ein angespanntes Verhältnis hatten bereits im Herbst kursiert, waren aber vor Alonsos Entlassung etwas abgeebbt. Bellingham und andere Spieler sollen von der Entscheidung des Klubs überrascht gewesen sein.

