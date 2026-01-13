FC Barcelona sorgt für Transfer-Fauxpas! Katalanen verkünden Verpflichtung zu voreilig

Der FC Barcelona war bei der Bestätigung des Transfers von Joao Cancelo zu voreilig und musste zurückrudern.

Joao Cancelo ist zurück beim FC Barcelona. Die Katalanen leihen den portugiesischen Außenverteidiger von Al-Hilal aus Saudi-Arabien aus.

Rund um die Rückkehr des 31-Jährigen unterlief Barca allerdings ein peinlicher Fauxpas. Der Klub hat den Transfer nämlich offensichtlich zu früh in den sozialen Medien angekündigt.

Wie die Zeitung "AS" berichtet, habe der spanische Meister den Deal verkündet, "ohne alle wichtigen Details des Transfers zu klären."