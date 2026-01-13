La liga
FC Barcelona sorgt für Transfer-Fauxpas! Katalanen verkünden Verpflichtung zu voreilig
- Aktualisiert: 14.01.2026
- 10:51 Uhr
- ran.de
Der FC Barcelona war bei der Bestätigung des Transfers von Joao Cancelo zu voreilig und musste zurückrudern.
Joao Cancelo ist zurück beim FC Barcelona. Die Katalanen leihen den portugiesischen Außenverteidiger von Al-Hilal aus Saudi-Arabien aus.
Rund um die Rückkehr des 31-Jährigen unterlief Barca allerdings ein peinlicher Fauxpas. Der Klub hat den Transfer nämlich offensichtlich zu früh in den sozialen Medien angekündigt.
- AC Mailand will wohl ablösefreies Bundesliga-Duo um Leon Goretzka
- "Seltene Erkrankung": Bayern-Star Sacha Boey fällt aus
Wie die Zeitung "AS" berichtet, habe der spanische Meister den Deal verkündet, "ohne alle wichtigen Details des Transfers zu klären."
Das Wichtigste zur La Liga in Kürze
Nachdem die Vollzugsmeldung kurzzeitig online war, nahm der Klub diese zunächst wieder vom Netz. Wirklich in Gefahr sei der Deal aber nie gewesen, heißt es weiter.
Mittlerweile ist der Deal auch tatsächlich durch und Cancelo offiziell wieder Spieler des FC Barcelona.
Externer Inhalt
Schon in der Saison 2023/24 lief Cancelo für die Katalanen auf, damals als Leihspieler von Manchester City. In seiner ersten Barca-Ära kam der einstige Münchner zu 42 Pflichtspiel-Einsätzen, in denen er vier Tore und fünf Vorlagen beisteuerte.
Nun läuft Cancelos Leihvertrag bis zum 30. Juni 2026. Danach hat er noch ein weiteres Jahr einen Kontrakt beim saudi-arabischen Klub Al-Hilal.