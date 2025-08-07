Beim FC Barcelona werden die unzufriedenen Stimmen in der Kabine einem Bericht zufolge lauter. Das hat offenbar nicht nur mit der Thematik um Torwart Marc-Andre ter Stegen zu tun. Von Mike Stiefelhagen Es rumort offenbar unter den Spielern des FC Barcelona. Der Rückweg von der Asien-Reise soll zur Zerreißprobe geworden sein. Zum einen belaste die Thematik und Behandlung von Torwart Marc-Andre ter Stegen die Atmosphäre im Verein, wie die spanische Sportzeitung "AS" schreibt. Zum anderen würden sich die Stars an der Organisation des Vereins stören. Marc-Andre ter Stegen: DFB-Keeper verliert offenbar Kapitänsamt beim FC Barcelona

Marc-Andre ter Stegen: FC Barcelona leitet wohl Disziplinarverfahren ein Es heißt sogar, mehrere Führungsspieler würden die Situation und Behandlung mit der "eines kleinen Vereins" vergleichen. Die Vorbereitung kostete offensichtlich nicht nur körperlich Kraft. Dafür soll ein weiterer Eklat gesorgt haben.

FC Barcelona: ter Stegen verweigert Weitergabe des medizinischen Berichts Die Rückreise aus Asien wurde demnach zum Fiasko. Nach dem Testspiel gegen Daegu FC (5:0) wurden die Spieler vier Stunden im strömenden Regen im Bus quer durchs Land gefahren. Um dann 13 Stunden im Flieger zu sitzen, der sie in die sportliche Heimat brachte. Nun wird befürchtet, dass die Spieler tagelang am Jetlag leiden könnten. Immerhin müssen sie sieben Stunden Zeitunterschied aus den Knochen schütteln. Hinzu kommt, dass ter Stegen Barca offenbar verweigert, den medizinischen Bericht zu seiner Rückenverletzung an die Liga weiterzureichen. Dafür müsste er ein entsprechendes Dokument unterschreiben. Kommentar zu ter Stegen und Barca: Dieses Schauspiel ist für beide Seiten unwürdig

Fiese Attacke auf ter Stegen: "Ohne Barcelona wäre er auf Schalke" Nur so wäre es dem Verein möglich, 80 Prozent des Gehalts des Torhüters zu nutzen, um dessen mutmaßlichen Nachfolger Joan Garcia, Wojciech Szczesny und Marcus Rashford zu registrieren. Dafür müsste die Medizinische Kommission von La Liga aber zu dem Schluss kommen, dass ter Stegen mindestens vier Monate nicht zur Verfügung steht. Der 33-Jährige selbst hatte bereits eine Ausfallzeit von drei Monaten verbreitet - was als Retourkutsche für seine Degradierung gewertet wurde.

