FC Bayern: Legende Bixente Lizarazu gesteht Muskel-Krankheit

Der ehemalige Bayern-Star und Weltmeister Bixente Lizarazu ist nach Karriereende in eine Sucht verfallen: Er kann nicht aufhören, zu trainieren.

Als Ex-Bayern-Star Bixente Lizarazu vergangenes Jahr ein oberkörperfreies Bild auf seinem Instagram-Kanal postete, ging angesichts des für sein Alter wahnsinnig athletischen Körpers ein bedächtiges Raunen durch die Sportmedien.

Doch seine Traumfigur ist das Produkt einer körperlichen Störung, enthüllte Lizarazu nun in der französischen Zeitung "Tribune du Dimanche": "Ich muss über mich hinauswachsen, mich verausgaben und die ganze Energie rauslassen, die ich in Massen in mir habe."

Es sei ihm schlicht unmöglich, nicht körperlich aktiv zu sein. "Ich bin 54 Jahre alt und muss mich immer noch wie ein Sportler fühlen. Wer über Nacht mit dem Training aufhört, riskiert, in eine Depression zu verfallen", begründet der Weltmeister von 1998 seinen exzessiven Trainingsplan.