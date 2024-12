FC Bayern München: Diskussionen um Manuel Neuer "Kann das Gerede nicht mehr hören!"

Tom Hülsmann (SKN St. Pölten) In der zweithöchsten Spielklasse Österreichs soll Torhüter Tom Hülsmann regelmäßig Spielpraxis sammeln. Der 20-Jährige aus Trier bringt die Erfahrung von 29 Einsätzen in der Regionalliga Bayern mit zum SKN St. Pölten. In München läuft der Vertrag des 2,05-Meter-Hünen noch bis 2026. Fügte sich gut in Österreich ein und ist unumstrittene Nummer 1.

Matteo Perez Vinlöf (Austria Wien) Wie in der Vorsaison, so sind auch 2024/25 einige FCB-Talente nach Österreich verliehen. Der Schwede Matteo Perez Vinlöf spielt nach der Vertragsverlängerung in München bis 2027 für ein Jahr auf Leihbasis für Austria Wien, soll mit Frans Krätzig einen zuletzt ausgeliehenen Bayern-Profi ersetzen. Ist bei der Austria unangefochtener Stammspieler.

Max Scholze (SC Verl) Nach einer Saison bei den FCB-Amateuren in der Regionalliga soll für Max Scholze nun in Verl der nächste Schritt in Richtung Profifußball gelingen. Der Rechtsverteidiger hat beim Drittligisten für ein Jahr unterschrieben, anschließend läuft sein Vertrag in München noch bis 2027. Gleich im zweiten Saisonspiel zog sich Scholze einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu, kommt nach seiner Rückkehr nur sporadisch zum Einsatz.

Maximilian Hennig (SpVgg Unterhaching) In Unterhaching gibt es in der Saison 2024/25 noch einen zweiten Bayern-Leihspieler: Maximilian Hennig. Der 18-Jährige soll beim Drittligisten den Sprung in den Erwachsenenfußball bewältigen, nachdem er beim Rekordmeister bislang in der U19 und in der UEFA Youth League aktiv war. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft noch bis 2027.

Gibson Nana Adu (SpVgg Unterhaching) Wie Krattenmacher, so verpflichtete der FCB auch Gibson Nana Adu von Unterhaching. Der 16 Jahre junge Stürmer, der auch schon Drittliga-Erfahrung hat, bleibt aber zunächst noch für eine Saison auf Leihbasis bei der SpVgg. Dort kommt er trotz seines jungen Alters auf einige Einsätze, sogar von Beginn an.

Taichi Fukui (FC Arouca) Für den Japaner Taichi Fukui ging es nach dem letztjährigen Abstieg mit Portimonense in Portugal weiter. Der Mittelfeldspieler, der 13 Mal für Portimonense auflief, wurde zuletzt an den Erstligisten FC Arouca verliehen und gehört dort zur Stammelf. In München hat der 20-Jährige noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

Hyun-ju Lee (Hannover 96) Erneut in die 2. Bundesliga ging es für den Südkoreaner Hyun-ju Lee. Der Mittelfeldspieler war in der Vorsaison bei Wehen Wiesbaden, nun ist er auf Leihbasis bei Hannover 96. Die Niedersachsen sicherten sich auch eine Kaufoption, um den 21-Jährigen möglicherweise langfristig zu binden. Er kommt regelmäßig auf Einsätze.

Alexander Nübel (VfB Stuttgart) Der VfB Stuttgart und die Bayern dehnten die bereits seit 2023 laufende Leihe von Alexander Nübel bis 2026 aus. Dank einer Klausel können die Münchner Nübel aber bereits im Sommer 2025 zurückholen, sollte Stammkeeper Manuel Neuer seine Karriere beenden. Nübel hatte schon in der Saison 2023/24 großen Anteil am Vizemeister-Titel der Schwaben und ist auch in dieser Saison VfB-Stammtorhüter.

Lovro Zvonarek (SK Sturm Graz) Per Leihe schickt der FC Bayern Talent Lovro Zvonarek nach Österreich zu Sturm Graz. Der 19-Jährige soll beim dortigen Double-Sieger Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln, Sturm hat sich durch den Meistertitel direkt für die Champions League qualifiziert. Sowohl in der Liga als auch in der "Königsklasse" bekommt der Kroate seine Einsatzminuten.

Gabriel Vidovic (1. FSV Mainz 05) Linksaußen Gabriel Vidovic verlängerte seinen Vertrag in München bis 2026 und spielt auf Leihbasis am Bruchweg. Die Nullfünfer konnten sich Berichten von "Sky" und "Bild" zufolge eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro sichern. Der FC Bayern soll allerdings auch über eine Rückkaufoption verfügen. Laut Transfer-Experte Luca Bendoni beträgt diese zehn Millionen Euro.

Stiel: Natürlich kommt er zu spät! Aus meiner Sicht war es so, dass der Ball lange unterwegs war und Neuer einen Moment gezögert hat. Er hatte wahrscheinlich auch gesehen, dass Laimer und Upamecano in der Nähe sind und hätte sich fallen lassen können. Das ist immer das Problem, wenn ein Torwart offensiv spielt. Und das macht Neuer nach wie vor. Das hat auch nichts mit seinem Alter zu tun. Ich kann das Gerede über sein Alter nicht mehr hören. Das ist so langweilig wie ein leeres Blatt Papier. Ich glaube, er hat einfach damit gerechnet, dass der Ball etwas höher abspringt. Dann wäre er mit dem Kopf dagewesen. Er hat sich verschätzt. Durch die Präsenz von Laimer und Upamecano hat er wahrscheinlich einen Moment gezögert. Aber das ist natürlich extrem schwierig, weil alles sehr schnell geht. Im Normalfall denkt man sich dann als Torhüter: Durchziehen, den kriege ich schon! Grundsätzlich bleibe ich aber weg, wenn noch meine Verteidiger unmittelbar dabei sind.

Jörg Stiel ist Torwarttrainer beim Grashopper Club Zürich. In der Bundesliga spielte er von 2001 bis 2004 für Borussia Mönchengladbach, für die Schweizer Nationalmannschaft nahm der 56-Jährige an der EM 2004 teil.

Wenn du als Torwart, aufgrund deines Alters vielleicht etwas an Schnelligkeit verlierst, kannst du es mit Stellungsspiel wettmachen. Das kannst du mit Erfahrung kompensieren, mit deinem Instinkt und aus der Antizipation heraus. Im Alter von 35 Jahren bin ich nicht mehr immer auf solche Bälle gegangen, weil ich wusste, dass das kompliziert werden kann. Oder ich bin höher gestanden, weil ich wusste, dass die gegnerischen Mannschaft viele Bälle in die Tiefe spielt und bin bewusst das größere Risiko eingegangen. Das hat nichts mit Neuers Alter zu tun. Mit seiner Erfahrung ist er in der Lage zu kompensieren, was vielleicht mit der Dynamik nicht mehr geht.

Stiel: Und das ist genau das, was mich stört. Das Gerede über früher. Wir haben alle noch das Achtelfinale gegen Algerien im Kopf, als Deutschland 2014 Weltmeister geworden ist. Da hat Neuer Kopf und Kragen riskiert. Er hätte auch damals schon vom Platz fliegen können. Was wäre gesagt worden, wenn Neuer gegen Algerien eine Rote Karte gesehen hätte? Damals hat einfach alles gepasst. Und das auf dem Niveau. Neuer hat 866 Profi-Spiele ohne Platzverweis gespielt.

Stiel: Vom Torhüter-Spiel her steht er nicht zu hoch, eher etwas zu tief für mich, weil der Ball aus der Hälfte der Leverkusener geschlagen wird und dadurch lange unterwegs ist. Wahrscheinlich hätte er den Ball gehabt, wenn er höher gestanden wäre. Dadurch, dass er tiefer steht, hat er mehr Zeit, die Situation mit den zwei Referenzpunkten Laimer und Upamecano zu beurteilen. Natürlich ist es ein Fehler; er berührt den Ball nicht und kollidiert mit Frimpong. Es wäre nochmal eine andere Geschichte gewesen, wenn Frimpong alleine in einer Eins-gegen-Eins-Situation auf ihn zugelaufen wäre. Im Nachhinein sind wir alle immer gescheiter…

Neuer-Zukunft beim FC Bayern: "Er muss das adaptieren"

ran: Also haben Sie kein Verständnis für die Kritik?

Stiel: Ich bin überzeugt, dass Neuer mit seiner Qualität, mit seiner Erfahrung, mit alldem, was er mitbringt, problemlos noch spielen kann. Wenn vielleicht auch etwas defensiver, weil die Geschwindigkeit der Jungs um ihn herum immer größer wird, während er altersbedingt langsamer wird. Er muss das ein bisschen adaptieren, das reicht. Er wird immer diesen Spielstil haben und das finde ich gut. Ich möchte mal irgendeinen anderen Torwart sehen, der mit so viel Risiko spielt und nach 866 Spielen zum ersten Mal vom Platz fliegt. Man muss auch den nötigen Respekt davor haben, was Manuel Neuer geleistet hat. Ich finde dieses ewige Schwarz-Weiß-Gerede unsäglich und erbärmlich von Menschen, die nie im Tor gestanden sind. Man vergisst allzu schnell, wer der da im Tor steht!

ran: Hätte der FC Bayern vielleicht doch Ihren Landsmann Yann Sommer halten sollen, um Neuer mehr Konkurrenz zu machen?

Stiel: Es gibt Geschichten, die passen vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht. Aufgrund der Menschen oder des ganzen Kontexts. Wenn du nach acht Jahren Gladbach zu Bayern gehen kannst, musst du das einfach machen. Aber Bayern und Yann – das hat für mich nicht gepasst. Yann hat gezeigt, dass er noch immer auf konstant hohem Niveau spielen kann, entgegen dem was in Deutschland gesagt wurde. Er wurde jetzt als Schweizer bei Inter Mailand zum besten Torwart der italienischen Liga gekürt. Aber perspektivisch wäre Yann mit seinen 35 Jahren keine Zukunftslösung für den FC Bayern gewesen. So wie jetzt die jüngeren Daniel Peretz oder Alexander Nübel, die für diesen Posten gehandelt werden.

ran: Ist Nübel für Sie die Zukunftslösung für den FC Bayern auf der Torhüter-Position?

Stiel: Ich glaube schon, dass er das sein kann. Nübel hat bei den Bayern einen Vertag bis 2029 und ist noch bis 2026 an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Er hat auch schon in der Nationalmannschaft gezeigt, dass er eine Alternative sein kann. Warum also nicht bei Bayern München? Er gehört ihnen doch schon. Marc-André ter Stegen fällt noch ein paar Monate aus, Bundestrainer Julian Nagelsmann wird sich im Frühling auf Nübel festlegen. Und das gab es doch schon häufiger, dass der deutsche Nationaltorwart beim FC Bayern gespielt hat. Warum also nicht Nübel? 2026, nach der WM wäre ein guter Zeitpunkt! Für Neuer, um aufzuhören und für Nübel, um zu beginnen. Aber ich werde selbstverständlich meinem Freund Max Eberl sicher nicht in die Kaderplanung reinreden! (lacht)