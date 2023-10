Thomas Müller: Der Spiel-Entscheider

Gerade hatte der mittlerweile 34-Jährige in unnachahmlicher Art Mathys Tels Siegtor vorbereitet und jubelte so, als hätte er selbst getroffen.

Es ist eine fast ikonische Szene, die sich in der 83. Minute zwischen dem FC Kopenhagen und dem FC Bayern im Stadion Parken abspielt. Thomas Müller steht mit gebeugten Knien vor den mitgereisten Münchner Fans und brüllt mit geballten Fäusten all seine Freude hinaus.

Thomas Tuchel ist es in Kopenhagen gelungen, mit Thomas Müller den Sieg geradezu einzuwechseln. Der Routinier meldet umgehend Anspruch auf mehr Einsatzzeiten an.

Müllers klares Ziel: Mehr Einsatzminuten

"Ich bin - unabhängig von meiner bisherigen Karriere - ein ganz normaler Kaderspieler und will natürlich auch Minuten und mich empfehlen. Nicht einfach nur, dass ich Minuten sammle, sondern weil ich natürlich überzeugt bin, dass ich mit meinen Stärken auch der Mannschaft helfen kann", so Müller, der bei all seinen Statements immer die richtige Mischung zwischen Bescheidenheit und Anspruchsdenken findet.

Mit all seinem Engagement und all seiner Qualität macht es Müller vor allem seinem Coach schwer, ihn weiter auf der Bank schmoren zu lassen. "So muss es sein. Wir haben einen kleinen Kader. Es geht nur so, wir können nicht nur mit elf Spielern unsere Ziele erreichen", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz zu ran. Thomas Müller sorge vor allem mit seiner Energie für den entsprechenden Schub.