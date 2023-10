Anzeige

Mathys Tel rettet dem FC Bayern München den Sieg im Champions-League-Spiel beim FC Kopenhagen. Die Jokerrolle wird seinen Qualitäten schon lange nicht mehr gerecht. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Inzwischen ist es ein bekanntes Bild. Der FC Bayern strauchelt offensiv, es fehlt die letzte Durchschlagskraft. Also kommt der 18-jährige Mathys Tel rein und braucht meist nur wenige Minuten, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ein Edeljoker der feinsten Sorte.

In der Bundesliga erzielte er in Mönchengladbach kurz vor Schluss den Siegtreffer zum 2:1, gegen Bayer Leverkusen bereitete er das 2:1 durch Leon Goretzka ebenfalls in der Schlussphase vor, das nur aufgrund des späten Elfmeters für die "Werkself" nicht zum Sieg reichte.

Und jetzt - Überraschung - war es sein Tor zum - natürlich - 2:1 beim FC Kopenhagen, das den Bayern die drei Punkte in der Champions League brachte. Der junge Franzose ist bereits jetzt eine Art Lebensversicherung. Wenn nichts mehr geht, kommt Tel.

In 292 Pflichtspielminuten - also etwas mehr als drei kompletten Spielen - in der laufenden Saison war er an unglaublichen sieben Toren beteiligt. Rund 42 Minuten benötigt er durchschnittlich für eine Torbeteiligung.

Und auch wenn solche Rechnungen nicht immer aufgehen, lässt sich mathematisch erahnen, wie die Bayern-Welt aussehen würde, wenn Tel mal mehr Minuten bekäme. Längst gehört der Angreifer in die Startelf.