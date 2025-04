FC Bayern München: Toptalent Konstantino Karetsas erteilt FCB eine Absage

Konstantino Karetsas gilt in Europa als Toptalent. Seinen Interessenten, darunter wohl auch dem FC Bayern München, erteilt er aber eine Absage.

Konstantinos Karetsas vom KRC Genk gilt als großes Talent. Der belgisch-griechische Mittelfeldspieler ist bereits im Alter von 17 Jahren bei diversen Topklubs heiß begehrt. Auch der FC Bayern München wurde mit ihm in Verbindung gebracht.

Nun hat Karetsas den Münchnern – und allen anderen möglichen Interessenten – aber eine Abfuhr erteilt. Als er im Interview mit "Het Laatste Nieuws" auf einen möglichen Wechsel zu einem Topklub in naher Zukunft angesprochen wurde, erklärte er: "Nicht wirklich, denn ich habe noch nicht vor, hier wegzugehen. Es ist schön, wenn man mit diesen großen Klubs in Verbindung gebracht wird, aber es hat keinen Sinn, sich darüber aufzuregen.“

Und weiter: "Man muss immer ruhig bleiben. Wir werden uns Schritt für Schritt überlegen, was das Beste für mich ist. Ich sehe mich auf jeden Fall auch in der nächsten Saison in Genk - es sei denn, es läuft etwas schief zwischen dem Verein und mir, aber das Verhältnis war immer gut. Das wird auch so bleiben."