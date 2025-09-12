FC Bayern München: Vincent Kompany setzt weiter auf Sacha Boey - was steckt dahinter?

Bei Fans und Experten hat Sacha Boey keinen leichten Stand. Sein Trainer Vincent Kompany setzt allerdings auf den Rechtsverteidiger und schenkt ihm sein Vertrauen. Was steckt dahinter? Von Malte Ahrens Zuletzt ist Sacha Boey in der Bundesliga durch seine unrühmliche Aktion gegen den Augsburger Robin Fellhauer aufgefallen. FCA-Trainer Sandro Wagner ordnete es anschließend als "brutales Foul" ein. Diese Auffälligkeiten sind seit Boeys Ankunft beim FCB kein Einzelfall. Immer wieder bringt der Franzose mit unnötigen Fehlern Unruhe in das Spiel des Rekordmeisters. Abseits seiner Leistungen ist der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger zudem immer wieder verletzt und fällt aus. Nach etwas mehr als anderthalb Jahren kommt Boey gerade mal auf 17 Einsätze, in denen ihm zwei Vorlagen gelangen. Dabei wurde er zehnmal eingewechselt und spielte lediglich einmal über die vollen 90 Minuten.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Boey & Ribery: Sie eint beim FC Bayern nur die gleiche Ablösesumme Die fehlenden Leistungen sowie die Verletzungsanfälligkeit hat sich der deutsche Rekordmeister im Januar 2024 - böse gesagt - stolze 30 Millionen Euro kosten lassen. Übrigens genauso viel wie einst seinen französischen Landsmann Franck Ribery. Boey ist hinter Lucas Hernandez (80 Millionen Euro) der zweitteuerste Außenverteidiger der Bayern-Geschichte. Ribery wurde in München zur Vereinslegende, Boey kämpft dagegen an, endgültig als teures Missverständnis abgestempelt zu werden - dafür dürfte es allerdings fast schon zu spät sein. Der Vorwurf ist dabei nicht, dass Boey sich nicht bei Bayern München durchsetzen konnte. Daran sind viele gescheitert. Der Vorwurf, den man allerdings den Verantwortlichen machen muss, ist die Fehleinschätzung bei seiner Verpflichtung und der teure Preis, den man für ihn bezahlt hat.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Vincent Kompany verrät Wahrheit über HSV-Abgang: "Ich war so sauer!"

Als Übergangslösung zwischen der Amtszeit Kahn/Salihamidzic und Max Eberl war es Christoph Freund, der die Verpflichtung vollzog. Mit schwungvollen Auftritten in der Champions League und konstant guten Leistungen in der Türkei war er noch einmal deutlich teurer als Vorgänger Bouna Sarr.

Sacha Boey: Hohe Erwartungen konnte er nie erfüllen Aussagen wie "absoluter Wunschspieler" oder "Soforthilfe" fliegen den Bayern-Bossen heute um die Ohren. Nach der Fehlinvestition in Sarr folgte ein noch teurerer Fauxpas. Beide konnten sich nicht nachhaltig auf der rechten Seite beweisen, so ist es nun Konrad Laimer, der als gelernter Sechser die rechte Defensivseite konstant beackert. Als Alternativen sind eigentlich Josip Stanisic und Joshua Kimmich Optionen für Trainer Vincent Kompany. Trotzdem kommt Boey immer wieder auf Einsatzzeiten, obwohl er im Sommer bereits verkauft werden sollte.

Anzeige

Klub-WM als Chance bei Bayern München war nicht genug Bei der Klub-WM in den USA hatte er mehr Spielzeit gegen schwächere Mannschaften bekommen, um sich anderen Teams zu zeigen. Dieser Plan scheiterte allerdings an dem monetären Gesamtpaket, das der FCB durch die hohe Ablöse an sich gebunden hat. Ex-Verein Galatasaray Istanbul war durchaus an einer Rückholoaktion interessiert, stieg allerdings aus dem Poker aus. Andere Interessenten kamen aus Boeys Heimatland. Doch auch Olympique Lyon und Marseille nahmen Abstand von einer Verpflichtung. So blieb er eine weitere Option für Trainer Kompany, die dieser immer häufiger zu nutzen scheint. Er soll von der Athletik, Mentalität und Einsatzbereitschaft des Verteidigers überzeugt sein, sieht offenbar immer noch Potenzial. Es wird auch Gründe gehabt haben, warum er Boey bereits als Trainer in Burnley haben wollte.

Anzeige

Champions League: Die größten Kader-Überraschungen der Top-Teams 1 / 10 © Mandoga Media Champions League: Die größten Kader-Überraschungen der Top-Teams

Wie jedes Jahr haben alle Champions-League-Teilnehmer ihren 23-Mann-Kader bekanntgegeben. Dabei kommt es stets zu Überraschungen – so wie im vergangenen Jahr beim VfB Stuttgart, als Nick Woltemade nicht in den finalen Kader berufen wurde. Auch in dieser Saison gibt es wieder einige unerwartete Entscheidungen. ran stellt sie euch vor. © News Images FC Arsenal

Die "Gunners" haben Max Dowman nominiert – eines der größten Talente, das die Arsenal-Akademie in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Seine Berufung kommt zwar nicht völlig überraschend, dennoch könnte der 15-Jährige zum jüngsten Champions-League-Spieler aller Zeiten werden. © Pressinphoto FC Barcelona

Bei den Katalanen sorgt nicht etwa eine Nicht-Nominierung für Aufsehen, sondern eine Berufung: Der zwischenzeitlich in Ungnade gefallene Marc-Andre ter Stegen wurde als dritter Torwart in den Kader aufgenommen, obwohl der 33-Jährige nach einer Rücken-OP längere Zeit ausfällt. © HMB-Media FC Bayern München

Der Rekordmeister sorgt mit einer überraschenden Personalentscheidung für Schlagzeilen: Der erst 16-jährige Abwehr-Youngster Cassiano Kiala – bislang ein völlig unbeschriebenes Blatt – steht im Kader. Dagegen fehlt Shootingstar Lennart Karl, der in den vergangenen Wochen auf sich aufmerksam machte. Er dürfte allerdings über die B-Liste nachrücken. Diese Nachwuchsliste ermöglicht es den Klubs, junge Eigengewächse nachträglich für die Champions League zu melden. © Kirchner-Media Borussia Dortmund

Salih Özcan fehlt im Champions-League-Aufgebot der "Schwarz-Gelben". Zwar galt er im Sommer als klarer Verkaufskandidat, ein Abschied kam jedoch nicht zustande. In der ersten Runde des DFB-Pokals und auch in der Bundesliga gegen St. Pauli sammelte er noch Kurzeinsätze, für die "Königsklasse" reicht es allerdings nicht. © Action Plus FC Chelsea

Beim XXL-Kader der "Blues" war klar, dass es Härtefälle geben würde. Besonders bitter trifft es Neuzugang Facundo Buonanotte: Der Argentinier, der erst am Deadline Day von Brighton nach London gewechselt ist, fehlt im Champions-League-Aufgebot – obwohl er sich auf seinen ersten Einsatz in der "Königsklasse" nach Bekanntgabe des Transfers gefreut hatte. Für Verwunderung sorgt dagegen die Nominierung von Levi Colwill, der mit einer schweren Knieverletzung wohl die komplette Saison ausfällt. © 2025 Getty Images Bayer 04 Leverkusen

Der deutsche Meister und Pokalsieger der Saison 2023/24 meldete gleich 13 Neuzugänge für die Champions League. Für einen ehemaligen deutschen Nationalspieler reichte es jedoch nicht: Jonas Hofmann wird in dieser Saison nicht in der "Königsklasse" auf dem Platz stehen. © Propaganda Photo FC Liverpool

Auch die "Reds" verzichten auf einen Flügelspieler: Federico Chiesa, der seine beste Zeit bei Juventus Turin hatte, wurde nicht nominiert. © ABACAPRESS AS Monaco

Nach seiner 18-monatigen Dopingsperre und dem viel beachteten Wechsel zu den Monegassen hat Paul Pogba sportlich bislang kaum eine Rolle bei Monaco gespielt. Dennoch entschieden sich die Verantwortlichen, ihn für den Champions-League-Kader zu nominieren. © Sebastian Frej Tottenham Hotspur

Harte Wochen für Mathys Tel: Erst vergab er im UEFA-Supercup einen Elfmeter, anschließend sah er sich in den sozialen Netzwerken üblen rassistischen Anfeindungen ausgesetzt. Nun folgt der nächste Rückschlag: Die Spurs verzichteten auf seine Nominierung für den Champions-League-Kader. Für den 19-Jährigen bedeutet das eine weitere bittere Enttäuschung in einer ohnehin schwierigen Phase nach seinem fixen Abschied nach vorheriger Leihe vom FC Bayern.

In München führten Boeys Einsätze allerdings mehrfach zu Verlust der Spielkontrolle und Unruhe im Bayernspiel nach Einwechslungen.

Anzeige