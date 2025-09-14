Manchester City hat im traditionsreichen Stadtduell mit Manchester United die Oberhand behalten und dank Doppeltorschütze Erling Haaland eindrucksvoll eine frühe Krise abgewendet.

Manchester City hat sich am Sonntagabend vor heimischer Kulisse deutlich mit 3:0 (1:0) gegen den Rivalen Manchester United durchgesetzt.

Phil Foden (18.) und Superstar Erling Haaland (53., 68.) sorgten für den verdienten Sieg für die Gastgeber, die sich am 4. Spielztag der Premier League mit dem erst zweiten Ligaerfolg auf den achten Tabellenrang schoben. Das von Ruben Amorim trainierte United rutschte dagegen weiter ab auf Platz 14.

Zum Abschluss des vierten Spieltags war die Mission für die beiden Schwergewichte beinahe identisch: Mit dem Sieg in der Stadtmeisterschaft den verpatzten Saisonstart zumindest teilweise vergessen machen. Jeweils nur einen Sieg hatten beide Vereine in den ersten drei Ligaspielen feiern können.