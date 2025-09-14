Premier league
Premier League: Erling Haaland trifft doppelt - Manchester City dominiert im Stadtduell
- Aktualisiert: 14.09.2025
- 19:26 Uhr
- SID
Manchester City hat im traditionsreichen Stadtduell mit Manchester United die Oberhand behalten und dank Doppeltorschütze Erling Haaland eindrucksvoll eine frühe Krise abgewendet.
Manchester City hat sich am Sonntagabend vor heimischer Kulisse deutlich mit 3:0 (1:0) gegen den Rivalen Manchester United durchgesetzt.
Phil Foden (18.) und Superstar Erling Haaland (53., 68.) sorgten für den verdienten Sieg für die Gastgeber, die sich am 4. Spielztag der Premier League mit dem erst zweiten Ligaerfolg auf den achten Tabellenrang schoben. Das von Ruben Amorim trainierte United rutschte dagegen weiter ab auf Platz 14.
Zum Abschluss des vierten Spieltags war die Mission für die beiden Schwergewichte beinahe identisch: Mit dem Sieg in der Stadtmeisterschaft den verpatzten Saisonstart zumindest teilweise vergessen machen. Jeweils nur einen Sieg hatten beide Vereine in den ersten drei Ligaspielen feiern können.
Donnarumma feiert City-Debüt beim Derbysieg
Ihre Siegambitionen unterstrichen die Gastgeber bereits in der ersten Spielminute, der Schuss von Haaland rauschte nur knapp am Tor vorbei. Wenig später machte Foden es dann besser.
Nach Wiederanpfiff erhöhte Haaland. Gianluigi Donnarumma, der nach seiner Ausbootung bei Paris Saint-Germain erstmals für Guardiolas Mannschaft zwischen den Pfosten stand, verhinderte mit einer Glanzparade den Anschluss. Haaland sorgte für die Entscheidung, nachdem United-Verteidiger Harry Maguire ein haarsträubender Fehlpass unterlaufen war.