Bayer Leverkusen übernahm die Rolle als Bayern-Jäger Nummer eins vom BVB, der in dieser Saison von starken Leistungsschwankungen gebeutelt ist. Die Borussia hat den Traum von einer Qualifikation für den europäischen Wettbewerb dennoch noch nicht aufgegeben. Gegen den Rekordmeister wäre ein Sieg von enormer Bedeutung.

Auch wenn der sogenannte "Klassiker“ zwischen Bayern München und Borussia Dortmund zuletzt etwas an Relevanz einbüßte, zählt das Duell der Rivalen immer noch zu einem der prestigereichsten Duelle der Bundesliga .

Am 29. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Das Wichtigste in Kürze

+++ Update, 12. April, 20:23 Uhr: Ergebnis 2:2 +++

Nach dem Seitenwechsel brachte Maximilian Beier den BVB überraschend in der 48. Minute per Kopfball in Führung. Die Münchner antworteten darauf mit einem Doppelschlag von Raphael Guerreiro (65.) und Serge Gnabry (68.) und drehten somit die Partie zwischenzeitlich.

Den Schlusspunkt setzte dann aber wieder der BVB durch ein Abstaubertor von Waldemar Anton zum 2:2-Ausgleich (75.).