Am 20. September erscheint die neue Fußball-Simulation von EA Sports.

Jedes Jahr aufs Neue sorgen die neuen Ratings in der beliebten Fußball-Simulation von EA Sports für Diskussionen. Wir zeigen euch die kuriosesten Bewertungen in "FC 25".

Das Wichtigste in Kürze

Manchester Citys Superstar Rodri schreibt EA-FC- bzw. FIFA-Geschichte. Erstmals in der Fußballsimulation ist mit ihm ein defensiver Mittelfeldspieler der stärkste Akteur. Die Entwickler haben dem Spanier eine Gesamtstärke von 91 verpasst, damit ist er gleichauf mit Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid) sowie Barcelonas Ballon-d’Or-Gewinnerin Aitana Bonmati.

Wir wollen gar nicht den Overall-Wert diskutieren oder in Frage stellen, aber wenn man sich die Zusammensetzung in der unteren Kategorien anschaut, bleibt man verblüfft zurück. Obwohl N'Golo Kante in Pace sieben Punkte dazu gewann und auch im Bereich Physis eine Steigerung um eins erhielt, verliert er insgesamt einen Punkt, von 86 geht es runter auf 85. Schwer zu erklären.

Entweder ist das gesamte Bewertungssystem verändert worden, sodass höhere Bewertungen schwieriger zu erreichen sind, oder er hat minimal in den Kategorien selbst bei entscheidenen Fähigkeiten Punkte eingebüßt, die aber in der Gesamt-Bewertung der Kategorie nicht sichtbar sind. Dennoch sehr seltsam.