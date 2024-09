EA FC 25 spielbar: Release-Datum, Preis, Editionen und neue Features

Der Termin für den offiziellen Release hat EA bereits vor einigen Wochen bekanntgegeben. Das Spiel wird ab dem 27. September 2024 für die gängigen Konsolen (PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC) in Läden und den Online-Stores zu erwerben sein. Allerdings müsst ihr nicht so lange warten, falls ihr euch nicht mehr gedulden könnt.

EA Sports FC 25: Was ist neu beim FIFA-Nachfolger?

EA hat einen neuen Modus angekündigt, dieser nennt sich "Rush" und ersetzt "Volta". Dabei wird im Fünf-gegen-Fünf auf einem verkleinerten Feld gespielt.

Darüber hinaus wurden auch tiefgreifende Veränderungen am Karrieremodus vorgenommen. Besonders sind die "Live Starting Points". Dabei aktualisiert EA Woche für Woche den Karrieremodus und speist die aktuelle Situation des Klubs in der Realität inklusive Verletzungen, Tabellenstand usw. ein. Spielerinnen und Spieler haben die Möglichkeit, an genau diesem Punkt in der Karriere einzusteigen. Auch der "FC IQ" ist neu und soll die taktischen Möglichkeiten auf ein neues Level heben.

Darüber hinaus werden beim deutschen Ableger auch andere Kommentatoren als in den Vorjahren zu hören sein. Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte ersetzten Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss.