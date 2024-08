Anzeige

Der neue "EA Sports FC"-Teil steht vor der Tür. Neben Veränderungen des Games selbst müssen Fans im neuen Teil 25 auch mit zwei neuen Kommentatoren Vorlieb nehmen.

Seit 2016 prägten Kommentatoren-Legenden Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss die von EA veröffentlichten FIFA-Teile. Diese Ära endet jetzt, ein Jahr nach dem Rebranding zu EA Sports FC.

Denn im neuen Teil, der am 27. September veröffentlich wird, übernehmen Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte die Mikrofone. Beide sind seit Jahren in der deutschen Kommentatoren-Szene verankert, arbeiten unter anderem für Sky Sport, Dazn und Dyn. "Schmiso" erlangte vor allem in seiner Zeit bei ran Berühmtheit, kommentierte auf ProSieben und ProSieben MAXX die Überragungen der NFL.

Für den 34-Jährigen erfüllt sich damit ein lange utopisch geglaubter Wunsch: "Kommentator in EA SPORTS FC 25 zu sein, fühlt sich immer noch ein bisschen surreal an. Ich spiele die Serie, seit ich sehr klein war und jetzt ist es so etwas wie ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. So richtig begreifen werde ich es wohl erst, wenn ich mich selbst zum ersten Mal im Spiel höre."

Und auch Esther Sedlaczek mischt mit - sie wird im Spiel als Neueinsteigerin Ereignisse und Vorfälle aus anderen Stadien bekanntgeben.