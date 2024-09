FIFA entscheidet über Ausschluss Israels: Wie realistisch ist das?

Am Donnerstag beratschlagt die FIFA über eine Entscheidung von gravierender Tragweite - vielleicht nicht zwingend sportlich, aber politisch. Es soll über einen Ausschluss Israels diskutiert werden.

Der Hintergrund der Entscheidung dürfte offenkundig sein: Das militärische Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen infolge des 7. Oktobers 2023, als etwa 3000 Mitglieder der Terrororganisation Hamas über 1000 israelische Bürger ermordeten und weitere Kriegsverbrechen an der Bevölkerung begingen.

Der Verband Palästinas fordert nun schon seit längerem einen Ausschluss des israelischen Fußballverbandes von der Weltorganisation FIFA - wegen Verletzung des Völkerrechts durch widerrechtliche Besetzung des Gazastreifens und der Diskriminierung palästinensische Sportler in zwei israelischen Fußballklubs.

Ron Prosor, israelischer Botschafter in Deutschland, weist die Vorwürfe im Interview mit der "Bild am Sonntag" zurück: "In israelischen Teams stehen jüdische und muslimische Spieler Seite an Seite. Sie beweisen, dass eine friedliche Zukunft möglich ist. Dass der palästinensische Fußball-Verband nun genau diese Teams dämonisiert und ausschließen will, ist schändlich.

Er erwartete von der FIFA, dass sie dieses "unsportlichen Verhalten" verurteile und israelischen Sportlern den Rücken stärken würden.