Halbzeit in Caen! Zwischen Frankreich und Deutschland steht es in einer munteren und unterhaltsamen Partie 1:1, nach Hin- und Rückspiel würden momentan die Deutschen aufgrund des 1:0-Sieges im Hinspiel in das Finale einziehen. Die Equipe Tricolore hatte einen Traumstart, in der bereits dritten Minute gelang Malard der Führungstreffer. Deutschland brauchte ein wenig, fand dann aber auch gut in die Partie und erzielte in der 12. Minute durch Anyomi der Ausgleich. Die Französinnen hatten danach insgesamt mehr Chancen und waren gefährlicher, wir sind gespannt, was in der zweiten Hälfte passiert!

Im Halbfinal-Rückspiel der Nations League spielt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich. So könnt ihr das Spiel verfolgen.

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

So seht ihr die DFB-Frauen heute live im TV und Stream

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet mit Rückenwind ins Rückspiel des Nations-League-Halbfinals gegen Frankreich: Im Hinspiel in Düsseldorf setzte sich die Mannschaft von Christian Wück mit 1:0 durch. Nun wartet die nächste große Aufgabe in Caen.

Die DFB-Frauen dürften dabei mit guten Erinnerungen an spannende Duelle gegen Frankreich in die Partie gehen: Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer gewann Deutschland im dramatischen Halbfinale mit 6:5 nach Elfmeterschießen.

Allerdings gab es zuletzt schlechte Nachrichten für den Bundestrainer. Lena Oberdorf, die die EM im Sommer mit einem Kreuzbandriss verpasste und gerade erst wieder richtig fit geworden war, wird lange ausfallen. Im Trikot des FC Bayern München riss sich die Abräumerin erneut das Kreuzband.

Oberdorf ist zudem nicht die einzige Spielerin, die für die Partie gegen die Franzosen ausfällt. Nicht im deutschen Kader stehen unter anderem Ann-Kathrin Berger, Sarai Linder, Sophia Kleinherne und Rebecca Knaak.