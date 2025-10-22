Anzeige
Nations League der Frauen

Frankreich vs. Deutschland live: DFB-Frauen im Rückspiel des Nations-League-Halbfinales im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker

  • Aktualisiert: 27.10.2025
  • 16:05 Uhr

Im Halbfinal-Rückspiel der Nations League spielt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich. So könnt ihr das Spiel verfolgen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet mit Rückenwind ins Rückspiel des Nations-League-Halbfinals gegen Frankreich: Im Hinspiel in Düsseldorf setzte sich die Mannschaft von Christian Wück mit 1:0 durch. Nun wartet die nächste große Aufgabe in Caen.

Die DFB-Frauen dürften dabei mit guten Erinnerungen an spannende Duelle gegen Frankreich in die Partie gehen: Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer gewann Deutschland im dramatischen Halbfinale mit 6:5 nach Elfmeterschießen.

Düsseldorf, Deutschland 21. Oktober 2025: Fußball-Frauen-Nationalmannschaft - Training - 21.10.25 Im Bild: Jule Brand (Deutschland) beim Training in Düsseldorf DFB regulations prohibit any use of p...

Frankreich vs. DFB-Frauen am 28.10. ab 21:10 Uhr LIVE auf Joyn!

Verfolge das Halbfinale der Nations League der Frauen LIVE auf Joyn!

Allerdings gab es zuletzt schlechte Nachrichten für den Bundestrainer. Lena Oberdorf, die die EM im Sommer mit einem Kreuzbandriss verpasste und gerade erst wieder richtig fit geworden war, wird lange ausfallen. Im Trikot des FC Bayern München riss sich die Abräumerin erneut das Kreuzband.

Oberdorf ist zudem nicht die einzige Spielerin, die für die Partie gegen die Franzosen ausfällt. Nicht im deutschen Kader stehen unter anderem Ann-Kathrin Berger, Sarai Linder, Sophia Kleinherne und Rebecca Knaak.

Nations League live - DFB-Frauen gegen Frankreich: Wann und wo findet das Halbfinal-Rückspiel statt?

  • Spiel: Frankreich vs. Deutschland
  • Wettbewerb: Nations League, Halbfinale (Rückspiel)
  • Datum: 28. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 21:10 Uhr
  • Austragungsort: Stade Michel-d'Ornano (Caen)

Frankreich vs. Deutschland live: Wo läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?

Die Partie zwischen Frankreich und Deutschland wird vom ZDF live übertragen.

Frankreich gegen DFB-Frauen live: Wo läuft das Spiel im Livestream?

Einen Livestream zum Spiel findet ihr auf Joyn. Dort könnt ihr das Spiel zwischen Frankreich und Deutschland in voller Länge schauen.

Frankreich vs. Deutschland live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Frankreich gegen Deutschland findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Frankreich vs. Deutschland live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung der Nations League

  • Begegnung: Frankreich vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 28. Oktober 2025; 21:10 Uhr
  • Trainer: Laurent Bonadei (Frankreich), Christian Wück (Deutschland)
  • Free-TV: ZDF
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
