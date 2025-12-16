Frau von Thomas Müller: Lisa Müller tritt in Partei ein

Lisa Müller hat nach einem Praktikum im Bayerischen Landtag einen weiteren Schritt in Richtung Politik gemacht. Bereits im Juli hatte die Dressurreiterin öffentlich erklärt, dass sie sich eine politische Zukunft vorstellen könne. Lisa Müller zieht es in die Politik. Die Frau von Ex-Bayern-Star Thomas Müller erklärte bei "Antenne Bayern" klar: "Die CSU ist meine politische Heimat." Auslöser für die Entscheidung war ein mehrwöchiges Praktikum bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Rückblickend zieht Lisa Müller ein positives Fazit: "Mir hat das Praktikum dort sehr gut gefallen und ich konnte viele spannende Eindrücke und Erfahrungen gewinnen." Diese Zeit habe sie nachhaltig geprägt. "Das alles hat mich in meiner Entscheidung bestärkt", sagte sie weiter. Der Parteieintritt kommt nicht völlig überraschend. Bereits im Juli dieses Jahres hatte Müller erstmals öffentlich über eine mögliche politische Zukunft gesprochen. Am Rande des Sommerempfangs des Bayerischen Landtags sagte sie der "tz": "Ich könnte mir vorstellen, in die Politik zu gehen." Politik habe sie "schon immer interessiert". Auf die Frage nach einer möglichen Parteizugehörigkeit erklärte sie damals noch offen: "Da bin ich noch unschlüssig, CSU oder doch eher FDP."

- Anzeige -

- Anzeige -

Praktikum im Landtag: Lisa Müller gewinnt tiefe Einblicke in die Politik Im Oktober folgte dann der konkrete Einblick in den parlamentarischen Alltag. Während ihres Praktikums begleitete sie Landtagspräsidentin Aigner intensiv. "Ich habe einen sehr genauen Einblick erhalten", sagte Müller später. "Frau Aigner hat mich wirklich überall mit hingenommen und mir viele Sachen erklärt und gezeigt. Dafür bin ich sehr dankbar." Besonders beeindruckt zeigte sich Müller von den Anforderungen politischer Arbeit. Die Zeit im Landtag habe sie als "sehr, sehr spannend" empfunden. Gleichzeitig betonte sie, dass Politik oft komplexer sei, als sie von außen wirke. Das Zusammenbringen unterschiedlicher Perspektiven sei "nicht so einfach, wie man immer denkt", zudem erfordere der Beruf "viel Ausdauer und Arbeit". Ein Thema liegt Müller dabei besonders am Herzen: die Rolle von Frauen in der Politik. "Ich glaube, wir sind manchmal zu schüchtern", sagte sie, fügte jedoch hinzu: "Aber ich glaube, mehr Frauen würden der Politik definitiv guttun." Diese Überzeugung habe ebenfalls zu ihrem Parteieintritt beigetragen. Landtagspräsidentin Ilse Aigner äußerte sich erfreut über Müllers Entscheidung. "Lisa Müller ist eine interessierte und intelligente Frau, die auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb – ihr Gestüt – leitet", sagte die CSU-Politikerin. Union-Profi Danilho Doekhi hofft auf Fußball-WM-Playoffs: CAS entscheidet wohl über Verbandswechsel

RB Leipzig wird Timo Werner offenbar nicht los

- Anzeige -

- Anzeige -

Thomas Müllers Frau Lisa sauer auf Medien - "schwer zu ertragen"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen