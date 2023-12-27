Frühes Alonso-Aus wegen Geheimklausel? - internationale Transfers und Gerüchte im Ticker

In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 14. Januar, 15:00 Uhr: Mögliche Wahrheit hinter frühem Alonso-Aus +++ 232 Tage. Mehr hat Xabi Alonso nicht bekommen. Es soll eine einvernehmliche Trennung gewesen sein. Zumindest offiziell. Laut "Cadena COPE" ist das aber nicht die ganze Wahrheit. Demnach spielte Geld eine entscheidende Rolle bei der Entlassung von Alonso. Alonsos Jahresgehalt soll bei rund sieben Millionen Euro gelegen haben. Alonsos Vertrag ursprünglich bis 2028 laufender Vertrag soll eine brisante Klausel enthalten haben. Laut dieser Klausel müsste Real nämlich nur ein Jahresgehalt zahlen, wenn der Trainer zur Mitte der ersten Saison entlassen würde. Die "Königlichen" würden damit also viel Geld sparen. Statt 21 Millionen Euro müssten sie nur sieben Millionen Euro zahlen.

+++ 13. Januar, 06:32 Uhr: Tel plant offenbar Tottenham-Abgang +++ Nach nur einem halben Jahr nach seinem fixen Transfer zu den Tottenham Hotspur plant Ex-Bayern-Talent Mathys Tel offenbar bereits seinen Abgang aus der englischen Hauptstadt. Wie der "Guardian" berichtet, soll der Franzose unzufrieden mit seiner Spielzeit sein und bereits um Freigabe gebeten haben - zunächst per Leihe. Demnach sollen Ligue-1-Aufsteiger Paris FC sowie die beiden türkischen Top-Klubs Fenerbahce und Galatasaray Istanbul interessiert sein. In 14 Ligaeinsätzen für Tottenham traf Tel bisher drei Mal, stand dabei jedoch nur fünf Mal von Anfang an auf dem Feld und kommt bisher nur auf ein Viertel der möglichen Minuten in der Premier League.

+++ 10. Januar, 16:55 Uhr: Barcelona trifft wohl Rashford-Entscheidung +++ Noch vor zwei Monaten hatte Barcelonas Sportdirektor Deco betont, dass er nicht plane, am Saisonende die Kaufoption für ManUnited-Leihgabe Marcus Rashford zu ziehen. Doch jetzt hat sich laut "Mundo Deportivo" der Wind in Barcelona gedreht. Der Stürmer überzeugt auf und abseits des Platzes. Obwohl er auf dem linken Flügel mit Raphinha einen starken Konkurrenten hat, kam Rashford in der laufenden Spielzeit bereits auf sieben Tore und elf Assists. Barca ist nun offenbar doch gewillt, 30 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen. Trainer Hansi Flick beeindruckt vor allem Rashfords Einstellung und Professionalität. "Wenn ich mit den Spielern spreche, erkläre ich ihnen, warum sie nicht gespielt haben. Als ich Rashford erklären wollte, warum er nicht in der Startelf gestanden hat, hat er gesagt: 'Das müssen Sie mir nicht erklären. Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gewinnt und wir die drei Punkte holen. Alles andere ist unwichtig.' Das ist genau die richtige Einstellung", schwärmte der einstige Bundestrainer. Rashford will auf keinen Fall zu Manchester United zurückkehren, wo er beim gerade entlassenen Trainer Ruben Amorim in Ungnade gefallen war. "Ich möchte bei Barca bleiben. Das ist für mich das ultimative Ziel", so der Engländer Ende Dezember gegenüber der "Sport". Dem Vernehmen nach ist er sogar bereit, eine Gehaltskürzung in Kauf zu nehmen. "Das Ziel ist es, Titel zu holen. Barca ist ein großer und fantastischer Verein, der immer danach strebt, Titel zu gewinnen", erklärte er.

+++ 07. Januar, 09:57 Uhr: Manchester United feilt wohl an Übergangslösung mit Ex-Trainer +++ Unabhängig von der langfristigen Trainersuche rund um Oliver Glasner (siehe Eintrag zuvor) beschäftigt sich Manchester United offenbar auch mit einer möglichen kurzfristigen Lösung. Wie "The Athletic" berichtet, gilt Ole Gunnar Solskjaer als einer der führenden Kandidaten für den Posten des Interims-Trainers. Nach der Trennung von Ruben Amorim prüfen die Verantwortlichen demnach eine Übergangslösung bis zum Saisonende. Neben Solskjaer soll auch Klublegende Michael Carrick Gespräche über eine vorübergehende Übernahme der Mannschaft führen. Für das Premier-League-Spiel am Mittwoch bei Burnley übernimmt zunächst Darren Fletcher die Verantwortung. Der frühere Mittelfeldspieler soll die Mannschaft mindestens zwei Spiele betreuen, während United parallel weitere Optionen sondiert. Solskjaer, der Manchester United bereits zwischen 2018 und 2021 trainierte, wäre laut "The Athletic" offen für eine Rückkehr. Der Norweger lebt in Cheshire und soll weiterhin eine enge Bindung zum Klub besitzen.

+++ 06. Januar, 09:38 Uhr: Kommt Glasner als Amorim-Nachfolger? +++ Bei der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Ruben Amorim hat Manchester United wohl einen Liga-Konkurrenten als Favoriten ausgemacht. Laut "Independent" sollen die Verantwortlichen Oliver Glasner als neuen Trainer favorisieren. Der Österreicher steht aktuell bei Crystal Palace unter Vertrag, jedoch gibt es seit Sommer immer wieder Spannungen zwischen den Süd-Londonern und Glasner. Der Europa-League-Sieger von 2022 mit Eintracht Frankfurt wird seinen bis Sommer geltenden Vertrag wohl nicht verlängern. Ob die "Red Devils" Glasner sofort aus dem Vertrag rauskaufen oder eine Übergangslösung bis Sommer wollen, ist offen.

+++ 01. Januar, 18:03 Uhr: Real hat Rüdiger-Nachfolger im Visier +++ Dass Antonio Rüdiger Real Madrid im Sommer verlassen wird, ist fast schon beschlossene Sache. Nun haben die Königlichen einen möglichen Nachfolger im Auge: Marc Guehi von Crystal Palace. Das berichtet die "AS". Der Abwehrchef des Teams von Oliver Glasner sollte im Sommer eigentlich schon den Verein verlassen, der Transfer zu Liverpool platzte jedoch in letzter Sekunde, weil Glasner mit Rücktritt drohte, sollte Guehi verkauft werden. Im kommenden Sommer ist der Nationalspieler Englands jedoch ablösefrei, er kann also ab sofort frei mit anderen Klubs verhandeln und soll das mit den Madrilenen auch schon getan haben. Guehi ist eine günstigere Alternative zu den anderen Transferzielen der Königlichen, Dayot Upamecano und Ibrahima Konate. Auch der FC Bayern wird seit Monaten ein Interesse am Palace-Verteidiger nachgesagt - aktuell sind aber wohl die Königlichen in der Pole Position.

