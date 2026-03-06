Seit 1982 war Luigi "Gigi" Fresco Präsident und Trainer des italienischen Klubs Virtus Verona: Nun gab der Klub Frescos selbstbestimmten Rücktritt bekannt, aber er hinterlässt eine unglaubliche Geschichte und prägte mehr als nur den Sport. Luigi Fresco spielte bereits seit seinem achten Lebensjahr bei Virtus Verona als Innenverteidiger. Später begann er, als Jugendtrainer auszuhelfen, und wurde mit nur 21 Jahren zum Präsidenten des Klubs gewählt. Er ernannte sich prompt selbst zum Cheftrainer, und was darauf folgte, ist ein Märchen des Fußballs.

Die Reise von ganz unten zum Profi-Sport Als "Gigi" dem Verein beitrat, spielte dieser in der "Terza Categoria", der untersten Amateurliga des italienischen Fußballs, vergleichbar mit der deutschen Kreisliga D oder der Kreisklasse. In den ersten zwei Jahrzehnten nach seinem Amtsantritt kletterte der Verein die gesamte Amateurpyramide nach oben und stieg 2006 in die Serie D auf. Mönchengladbach beim FC Bayern – Stindl über "Beschützer" Eberl und ein Plädoyer für Polanski 2013 schaffte das Team von Fresco dann den Aufstieg in die damalige Profi-Liga C2, doch stieg am Ende der Saison bereits wieder ab. Aber auch Frescos erster Abstieg entmutigte ihn nicht, und fünf Jahre später gewann er mit seinem Kindheitsklub die Serie D und kehrte in die zwischenzeitlich reformierte Serie C zurück, wo der Verein bis heute spielt.

"Wenn es Gigi Fresco nicht gäbe, müssten wir ihn erfinden" Virtus Verona ist im Stadtteil Borgo Venezia beheimatet, einem Arbeiterviertel, in dem viele Immigranten leben. Dort betreibt Virtus ein Sportzentrum. "In den 1980er-Jahren haben wir hier Drogenabhängige rehabilitiert, Flüchtlinge aus Albanien und dem Bosnienkrieg aufgenommen und etwa fünfzig Familien mit Essen und Unterkunft versorgt", erzählte Fresco in einem Interview mit der italienischen Zeitung "contrasti". La Liga in Retro: Kult-Trikots und Vintage-Spielanzeigen - aber ohne Real Madrid Ihm sei es immer wichtig gewesen, Integration zu fördern und der Gemeinde zu helfen. In Kooperation mit dem Projekt "Let's play for peace" baute der Verein unter Frescos Führung darüber hinaus Sportanlagen in Sarajevo.

"Wenn es Gigi Fresco nicht gäbe, müssten wir ihn erfinden", betitelte "contrasti" das Interview. "Virtus ist eine Denkweise im Sport, die Menschen fördert und zu ihrer persönlichen Entwicklung beiträgt. Ich wünsche mir ein Land ohne Angst vor dem Fremden", erklärte der 64-Jährige seine Ziele. Fresco studierte neben seiner Trainertätigkeit Pädagogik und engagiert sich seit über 30 Jahren im Bildungswesen. Lehrer zu sein, sei sein zweiter Traum gewesen.