- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Michael Ballack spricht erstmals über den Tod seines Sohnes: "Es ist ein Verdrängungsprozess"

  • Veröffentlicht: 06.03.2026
  • 13:14 Uhr
  • ran.de

Im Sommer 2021 verlor Michael Ballack seinen Sohn Emilio bei einem tragischen Unfall. Jetzt sprach der frühere DFB-Kapitän erstmals öffentlich über den schmerzhaften Verlust.

Ex-Nationalspieler Michael Ballack hat erstmals öffentlich über den Tod seines Sohnes Emilio im August 2021 gesprochen. Der damals 18-Jährige war bei einem tragischen Quad-Unfall auf dem Anwesen der Ballacks in Portugal ums Leben gekommen.

Im Rahmen der Dokumentation "Meine Geschichte - Das Leben von Michael Ballack" berichtete der 49-Jährige, wie hart es bis heute noch ist, mit dem Verlust zu leben. "Schwierig. Schwierig. Es ist schwierig, weil wer so was mitmacht, das kann man sich nicht vorstellen, das kann man auch nicht in Worten beschreiben", schilderte Ballack.

Nach wie vor sei es für ihn nahezu unmöglich, überhaupt über seinen Sohn zu reden. "Es ist ein Verdrängungsprozess. Jeder geht damit anders um. Ich kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen. Würde gerne viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr", sagte er, mit den Tränen kämpfend.

- Anzeige -
- Anzeige -

Michael Ballack: "Das Leben ist kostbar"

Halt habe er "durch den Alltag, durch viele Sachen, die einen motivieren – Arbeit, die Familie, die anderen Söhne" gefunden. Seine beiden weiteren Kinder Louis und Jordi stünden nun im Mittelpunkt, wobei das tragische Ereignis den Blick noch einmal geschärft habe.

"So ein Verlust intensiviert das natürlich noch einmal. Klar hast du dann größere Ängste. Was kann noch passieren?", erzählte Ballack bewegt. Der Schicksalsschlag habe auch seine Sicht auf das Leben verändert. "Dass das Leben kostbar ist. Dass das Leben, das wir führen, absolut privilegiert ist. Dass auch Glück und Pech eine große Rolle spielen. Schicksal", sagte er.

Im Rahmen des "Dschungelcamps" vor wenigen Wochen hatte auch Ballacks Ex-Frau Simone emotional über den Tod ihres Sohnes gesprochen. Dort schilderte sie Details zum Unfall und räumte mit Gerüchten auf, Emilio sei betrunken gewesen oder gerast. Stattdessen habe er sich verschaltet, weshalb das Quad umkippte und auf ihn fiel. Ihr Sohn habe "Pech gehabt. Es hat ihn einfach zerquetscht", sagte sie.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Ricken hofft auf Verbesserungen
News

Ricken: BVB nicht auf Spielerverkäufe angewiesen

  • 06.03.2026
  • 15:53 Uhr
Irans Fußballerinnen vor dem Spiel gegen Australien
News

FIFPRO: Sicherheitsbedenken vor Rückkehr von Irans Spielerinnen

  • 06.03.2026
  • 14:59 Uhr
Lob für seinen Vorgänger von Albert Riera
News

Riera lobt Toppmöllers Arbeit: "Kein zerstörtes Team"

  • 06.03.2026
  • 14:49 Uhr
In Aktion: Sabrina Wittmann
News

3. Liga: Ingolstadt verlängert mit Trainerin Wittmann

  • 06.03.2026
  • 14:37 Uhr
(251123) -- BEIJING, Nov. 23, 2025 -- Members of Shanghai Port celebrate winning the champion of 2025 Chinese Football Super League after the 30th round match against Dalian Yingbo in Dalian, north...
News

China: Mehr als die Hälfte der Erstligisten haben Minuspunkte

  • 06.03.2026
  • 14:34 Uhr
16.04.2025, Inter Mailand vs. FC Bayern München, UEFA Champions League, Viertelfinale-Rückspiel Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen,Trainer) unzufrieden nachdenklich besorgt vor Anpfiff genervt Mim...Update
News

Steiler Aufstieg: Kompany beruft wohl Debütant in den Kader

  • 06.03.2026
  • 14:03 Uhr
Fans von Real Madrid
News

Hitlergruß: UEFA bestraft Real

  • 06.03.2026
  • 13:32 Uhr
In Lyon spielt Brand (3.v.r.) mit Hegerberg zusammen
News

DFB-Frauen vor Hegerberg gewarnt: "Immer gefährlich"

  • 06.03.2026
  • 13:20 Uhr
Seit 1. Januar bei der Eintracht: Babett Peter
News

Peter zu Millionensummen: "Werden wir häufiger sehen"

  • 06.03.2026
  • 12:59 Uhr
Daniel Thioune peilt auch auswärts einen Erfolg an
News

Thioune: "Erwartungshaltung jetzt größer"

  • 06.03.2026
  • 12:23 Uhr