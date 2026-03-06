Im Sommer 2021 verlor Michael Ballack seinen Sohn Emilio bei einem tragischen Unfall. Jetzt sprach der frühere DFB-Kapitän erstmals öffentlich über den schmerzhaften Verlust.

Ex-Nationalspieler Michael Ballack hat erstmals öffentlich über den Tod seines Sohnes Emilio im August 2021 gesprochen. Der damals 18-Jährige war bei einem tragischen Quad-Unfall auf dem Anwesen der Ballacks in Portugal ums Leben gekommen.

Im Rahmen der Dokumentation "Meine Geschichte - Das Leben von Michael Ballack" berichtete der 49-Jährige, wie hart es bis heute noch ist, mit dem Verlust zu leben. "Schwierig. Schwierig. Es ist schwierig, weil wer so was mitmacht, das kann man sich nicht vorstellen, das kann man auch nicht in Worten beschreiben", schilderte Ballack.

Nach wie vor sei es für ihn nahezu unmöglich, überhaupt über seinen Sohn zu reden. "Es ist ein Verdrängungsprozess. Jeder geht damit anders um. Ich kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen. Würde gerne viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr", sagte er, mit den Tränen kämpfend.