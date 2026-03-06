Fußball
Michael Ballack spricht erstmals über den Tod seines Sohnes: "Es ist ein Verdrängungsprozess"
Veröffentlicht: 06.03.2026
- 13:14 Uhr
Im Sommer 2021 verlor Michael Ballack seinen Sohn Emilio bei einem tragischen Unfall. Jetzt sprach der frühere DFB-Kapitän erstmals öffentlich über den schmerzhaften Verlust.
Ex-Nationalspieler Michael Ballack hat erstmals öffentlich über den Tod seines Sohnes Emilio im August 2021 gesprochen. Der damals 18-Jährige war bei einem tragischen Quad-Unfall auf dem Anwesen der Ballacks in Portugal ums Leben gekommen.
Im Rahmen der Dokumentation "Meine Geschichte - Das Leben von Michael Ballack" berichtete der 49-Jährige, wie hart es bis heute noch ist, mit dem Verlust zu leben. "Schwierig. Schwierig. Es ist schwierig, weil wer so was mitmacht, das kann man sich nicht vorstellen, das kann man auch nicht in Worten beschreiben", schilderte Ballack.
Nach wie vor sei es für ihn nahezu unmöglich, überhaupt über seinen Sohn zu reden. "Es ist ein Verdrängungsprozess. Jeder geht damit anders um. Ich kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen. Würde gerne viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr", sagte er, mit den Tränen kämpfend.
Michael Ballack: "Das Leben ist kostbar"
Halt habe er "durch den Alltag, durch viele Sachen, die einen motivieren – Arbeit, die Familie, die anderen Söhne" gefunden. Seine beiden weiteren Kinder Louis und Jordi stünden nun im Mittelpunkt, wobei das tragische Ereignis den Blick noch einmal geschärft habe.
"So ein Verlust intensiviert das natürlich noch einmal. Klar hast du dann größere Ängste. Was kann noch passieren?", erzählte Ballack bewegt. Der Schicksalsschlag habe auch seine Sicht auf das Leben verändert. "Dass das Leben kostbar ist. Dass das Leben, das wir führen, absolut privilegiert ist. Dass auch Glück und Pech eine große Rolle spielen. Schicksal", sagte er.
Im Rahmen des "Dschungelcamps" vor wenigen Wochen hatte auch Ballacks Ex-Frau Simone emotional über den Tod ihres Sohnes gesprochen. Dort schilderte sie Details zum Unfall und räumte mit Gerüchten auf, Emilio sei betrunken gewesen oder gerast. Stattdessen habe er sich verschaltet, weshalb das Quad umkippte und auf ihn fiel. Ihr Sohn habe "Pech gehabt. Es hat ihn einfach zerquetscht", sagte sie.