Fussball

La Liga in Retro: Kult-Trikots und Vintage-Spielanzeigen - aber ohne Real Madrid

  • Veröffentlicht: 06.03.2026
  • 16:03 Uhr
  • Anne Malin

La Liga hat für den 31. Spieltag einen "Retro-Tag" angekündigt. Vintage-Trikots für Spieler und Schiedsrichter, alte Grafiken und ein anderes Design für den offiziellen Spielball sollen Nostalgie auslösen. Einige prominente Klubs werden an der Kampagne allerdings nicht teilnehmen.

In Spaniens Profifußball ist in diesem Jahr eine Rückkehr in die Vergangenheit angesagt. Der "Retro-Spieltag" findet dabei nicht nur am 31. Spieltag von La Liga und am 35. Spieltag der zweiten spanischen Liga (10. bis 13. April) statt, sondern auch bei der Madrid Fashion Week. Unter dem Slogan "Eine Kollektion, die niemals aus der Mode kommt" werden alle teilnehmenden Teams am 19. März ihre Trikots vorstellen.

Die eineinhalbstündige Präsentation wird klassisch im Fashion-Week-Stil von internationalen Models, Botschaftern und Influencern gestaltet. Der Spieltag soll laut La Liga ein Ausdruck des "lebendigen Erbes" der spanischen Fußballgeschichte sein.

Für Nostalgie sollen unter anderem Vintage-Trikots für Spieler und Schiedsrichter, alte Grafiken und ein anderes Design für den offiziellen Spielball sorgen.

Einige prominente Vereine fehlen im Lineup

Während die Kampagne von einer Mehrheit der spanischen Vereine der beiden Ligen für die kommenden zwei Saisons genehmigt wurde, gibt es auch einige Ausnahmen. Real Madrid boykottiert die Kampagne grundsätzlich.

Auch der FC Barcelona, Rayo Vallecano und der FC Getafe werden keine Retro-Trikots tragen, jedoch an anderen Kampagnen-Veranstaltungen teilnehmen.

