Galatasaray macht Victor Osimhen zum türkischen Rekordtransfer

Der neue Klub von Leroy Sane holt Victor Osimhen für 75 Millionen Euro und untermauert damit seine hohen Ambitionen.

Galatasaray Istanbul hat Victor Osimhen fest verpflichtet – und damit für einen Rekordtransfer im türkischen Fußball gesorgt. Der Stürmer wechselt für 75 Millionen Euro vom italienischen Champion SSC Neapel zum Meister vom Bosporus und wird damit zum teuersten Spieler, der je in die Süper Lig geholt wurde.

Der bisherige Rekord lag bei 19,5 Millionen Euro: So viel hatte Fenerbahce 2023 für Youssef En-Nesyri ausgegeben. Die Summe wird laut übereinstimmenden Angaben in zwei Raten gezahlt: 40 Millionen sofort, weitere 35 im kommenden Jahr.

Osimhen hatte in der vergangenen Saison bereits als Leihspieler bei Galatasaray überzeugt: Mit 26 Toren und fünf Vorlagen in der Liga führte er den Klub zum Double. Im Pokalfinale gegen Trabzonspor traf er doppelt. In Summe kommt der 26-Jährige auf 37 Treffer und acht Assists in 41 Pflichtspielen für den Klub.