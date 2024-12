Wie Rapid weiter bekannt gab, wurde Burgstaller in einem Wiener Krankenhaus umgehend untersucht und behandelt, "dort wird er bedauerlicherweise auch die kommenden Tage verbringen müssen, und Fakt ist zudem, dass er mehrere Monate seinen Beruf nicht ausüben wird können". Der Angreifer, der 2022 zum österreichischen Fußball-Rekordmeister gewechselt war, hatte seine Karriere am Saisonende beenden wollen.

Burgstaller dürfte den meisten deutschen Fußball-Fans bestens bekannt sein, der Stürmer lief für Schalke 04 in Bundesliga und den 1. FC Nürnberg sowie FC St. Pauli in der zweithöchsten Spielklasse auf. Besonders in seinen ersten eineinhalb Jahren für die Königsblauen sorgte der Österreicher spielerisch für Furore, erzielte in 48 Spielen starke 27 Scorer.