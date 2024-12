In Europas Top-Ligen ist der Deadline Day bereits längst vorüber, doch Spekulationen um die Superstars haben immer Konjunktur. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte. Das Transferfenster in Europas Top-Ligen ist zu, doch manche Ligen bieten auch danach noch Möglichkeiten für einen Wechsel. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 8. Dezember, 16:00 Uhr: Flick kämpft wohl um de Jong - Barca-Bosse streben offenbar Verkauf an +++ Frenkie de Jongs Zukunft beim FC Barcelona ist ungewiss. Die spanische "Sport" berichtet, dass die Barca-Bosse die Vertragsverhandlungen mit dem niederländischen Nationalspieler auf Eis gelegt hätten. Demnach streben die Katalanen einen Verkauf des 27-Jährigen im Sommer an. Bisher sollen die Katalanen de Jong ein Angebot vorgelegt haben, auf welches der Mittelfeldspieler jedoch nicht reagiert habe. Durch einen Verkauf wolle man noch eine Ablösesumme mit dem Rechtsfuß einnehmen, schließlich läuft das aktuelle Arbeitspapier noch bis 2026. Interessant: Hansi Flick soll bei der Personalie de Jong anderer Meinung sein. Dem Bericht zufolge ist der Coach nicht mit der Entscheidung einverstanden und will den Niederländer nicht ziehen lassen. Weiter heißt es, laut Flick solle der Verein alles tun, um de Jong zu halten.

+++ 6. Dezember, 10:41 Uhr: Inter Miami macht Kevin de Bruyne wohl zu oberstem Transferziel +++ Kevin De Bruynes zehnte Saison bei Manchester City könnte seine letzte werden, schließlich läuft der Vertrag des Mittelfeld-Strategen im kommenden Sommer aus. Bislang hat der Belgier nicht erkennen lassen, ob eine Verlängerung realistisch wäre. "Ich hatte bereits im Sommer ein Gespräch, aber dann kam die Verletzung, und ich war nicht in der richtigen Verfassung, um darüber zu sprechen. Ich will wirklich gut sein, wieder auf dem Platz stehen [...] es gibt keine Eile. Ich fühle mich in meiner Situation nicht unwohl, ich will einfach nur Fußball spielen", äußerte er sich zuletzt kryptisch auf einer Pressekonferenz. Laut eines Berichts des "Mirror" ist ein Abschied allerdings schon im Winter-Transferfenster denkbar. Denn Messi-Klub Inter Miami will beim Ex-Wolfsburg-Star wohl ernst machen und hat De Bruyne demnach zum Transferziel Nummer eins erklärt. Insbesondere Mit-Eigentümer David Beckham wolle den sechsmaligen englischen Meister unbedingt für sein Team gewinnen. Manchester City soll einem Transfer zu Inter Miami aber eher skeptisch gegenüberstehen. Die "Skyblues" wollen De Bruyne offenbar lieber einem der Klubs ihrer City Football Group schmackhaft machen, zu denen neben dem New York City FC, dem Melbourne City FC und dem FC Girona auch noch diverse weitere Klubs gehören.

+++ 2. Dezember, 13:00 Uhr: PSG plant wohl spektakuläres Tauschgeschäft mit Nkunku und Kolo Muani +++ Laut der britischen "Sun" möchte Paris Saint-Germain Christopher Nkunku vom FC Chelsea verpflichten und plant in dem Zusammenhang ein spektakuläres Tauschgeschäft. Denn im Gegenzug will PSG demnach Randal Kolo Muani an die Blues abgeben. Der Ex-Frankfurter soll bei den Hauptstädtern auf der Verkaufsliste stehen. Nkunku soll dem Vernehmen nach aufgrund seiner Jokerrolle bei Chelsea offen für eine Rückkehr zum französischen Meister sein. Insgesamt neun Jahre war der 27-Jährige in ebenjenem Verein aktiv. Der Ex-Leipziger verzeichnet in der laufenden Saison in 20 Partien starke elf Tore. Sein Marktwert liegt laut "transfermarkt" bei 65 Millionen Euro, Kolo Muanis bei 40 Millionen Euro.

+++ 25. November, 09:45 Uhr: Napoli offenbar an Güler dran +++ Die SSC Neapel hat offenbar Real-Star Arda Güler ins Visier genommen. Wie "Todofichajes" berichtet, ist der 19-Jährige ganz weit oben auf dem Zettel des Tabellenführers der Serie A. Dem Bericht zufolge geht man davon aus, dass Khvicha Kvaratskhelia den Verein im kommenden Sommer verlassen könnte. Für solch ein Szenario möchte man wohl gewappnet sein und schaut sich daher bereits nach einem möglichen Nachfolger um. Weiter heißt es, dass Napoli an einer Leihe für ein oder zwei Saisons interessiert sei. Die Madrilenen schlossen bereits einen Güler-Abgang im Winter aus. Güler selbst soll mit seiner Situation beim spanischen Rekordmeister unzufrieden sein. Der türkische Nationalspieler steht beim amtierenden Champions-League-Sieger bis 2029 unter Vertrag, sein Marktwert liegt laut "transfermarkt" bei 45 Millionen Euro.

+++ 24. November, 17:40 Uhr: Fenerbahce-Trainer Jose Mourinho nennt Ronaldo-Gerüchte "lächerlich" +++ Fenerbahce-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Denn der Traum von einem Transfer von Cristiano Ronaldo in die Türkei wird offenbar nicht wahr werden. Nachdem in türkischen Medien bereits von einer Einigung mit dem 39-jährigen Superstar von Al-Nassr berichtet wurde, hat sich Fener-Trainer Jose Mourinho nun zu den Gerüchten geäußert und diese ins Reich der Fabeln verwiesen. "Die Gerüchte über einen Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Fenerbahce sind lächerlich", betonte "The Special One" auf einer Pressekonferenz des Klubs. Von 2010 bis 2013 hatte Mourinho seinen portugiesischen Landsmann bei Real Madrid trainiert. Zu einer Wiedervereinigung wird es beruflich also nicht kommen, vielleicht ja aber privat. "Cristiano könnte nach Istanbul kommen, um zu essen, weil es genau auf halber Strecke zwischen Saudi-Arabien und Portugal liegt. Oder vielleicht kommt er, um seinen alten Freund Jose zu besuchen, wir können in meinem Hotel essen", witzelte der Erfolgstrainer.

+++ 22. November, 16:45 Uhr: Terzic offenbar bei Premier-League-Klub gehandelt +++ Öffnet sich für Edin Terzic eine Tür in der Premier League? Wie der britische Radiosender "Talksport" berichtet, hat West Ham United Interesse am ehemaligen BVB-Coach. Ausschlaggebend sei hierfür vor allem, dass West Hams Sport-Boss Tim Steidten ein großer Fan von Terzic sein soll. Angesichts der sportlichen Krise soll Trainer Julen Lopetegui bei den "Hammers" auf der Kippe stehen. West Ham rangiert in der Premier League derzeit nur auf dem 14. Rang und hat jüngst eine bittere 0:3-Abreibung von Nottingham Forest erhalten. Terzic ist angesichts seines Einzugs mit dem BVB ins Champions-League-Finale international durchaus hoch angesehen und wäre wohl für eine neue Herausforderung bereit. West Ham muss am Montag gegen Newcastle United ran. Bei einer erneuten Pleite könnte ein Trainerwechsel schon sehr nahe sein.

+++ 22. November, 10:05 Uhr: Ronaldo in die Türkei? +++ Bei Real Madrid haben Cristiano Ronaldo und Jose Mourinho bereits zusammengearbeitet. Nun könnte es zur Wiedervereinigung der beiden Portugiesen kommen. Wie unter anderem das türkische Portal "Fotomac" berichtet, soll Mourinho bereits mit seinem einstigen Schützling im Austausch gestanden haben. Der Trainer von Fenerbahce will "CR7" wohl unbedingt in die Türkei lotsen. Dem Bericht zufolge soll der Star-Trainer bei seinem Landsmann angefragt haben, ob er sich einen Wechsel zu "Fener" vorstellen könnte. Es soll sogar bereits Kontakt zwischen beiden Klubs bestehen. Demnach hatte Fenerbahces Sportdirektor Mario Branco bereits Kontakt mit Ronaldos Saudi-Klub Al Nassr. Branco ist ebenfalls Portugiese. Hinzu kommt, dass der Fenerbahce-Sportdirektor auch den Kontakt mit Ronaldos Berater Jorge Mendes gesucht haben soll. Der große Haken dürfte wohl das immense Gehalt des langjährigen Weltklasse-Angreifers sein. In Saudi-Arabien soll "CR7" bis zu 200 Millionen Euro jährlich verdienen. Der Vertrag des Portugiesen läuft noch bis zum Sommer 2025. Immerhin wäre er dann ablösefrei. In der Türkei wird spekuliert, dass Fenerbahce mit einem potenziellen Ronaldo-Transfer der direkten Konkurrenz eins auswischen wolle. Zuletzt gehörten Istanbul-Klub Galatasaray mit der Verpflichtung von Victor Osimhen die Schlagzeilen in der Süper Lig - das würde sich ändern, wenn es zur Wiedervereinigung Ronaldos mit Mourinho kommen sollte.

+++ 20. November, 19:02 Uhr: England-Klub will wohl Arda Güler +++ Mit Arda Güler soll Real Madrid im Sommer 2023 den "neuen Messi" verpflichtet haben. Der sofortige Durchbruch in der spanischen Hauptstadt blieb allerdings aus. Die ernüchternde Bilanz nach einem guten Jahr: Wettbewerbsübergreifend 24 Einsätze für die Blancos, davon 16 als Joker - zu wenig für den 19-Jährigen. Diese Situation beobachten offenbar mehrere Top-Klubs aufmerksam. Laut "Sport" zählt auch der FC Arsenal zum Interessentenkreis. Die Gunners sollen eine Winter-Leihe der Türkei-Hoffnung anstreben und bereits Kontakt mit der Spielerseite aufgenommen haben. Damit könnte es zur Wiederholung einer Erfolgsgeschichte kommen. 2015 wechselte der damals 16-jährige Martin Odegaard zu den Madrilenen, konnte sich dort aber ebenfalls nicht durchsetzen und sollte in Heerenveen, Arnheim sowie San Sebastian zumindest Spielpraxis sammeln. Im Januar 2021 wurde der Norweger schließlich an den FC Arsenal verliehen. Dort etablierte er sich fast auf Anhieb als Stammspieler, ehe er wenige Monate später für 35 Millionen Euro fest verpflichtet wurde. Heute ist Odegaard bekanntlich unumstrittener Leistungsträger und führt das Arteta-Team als Kapitän aufs Feld. Güler möchte es zwar offenbar weiterhin bei Real schaffen, doch das könnte von der Bank aus schwierig werden. Noch ist der 18-malige Nationalspieler bis 2029 an die Königlichen gebunden. Der Marktwert beläuft sich auf 45 Millionen Euro.

+++ 12. November, 10:57 Uhr: FC Barcelona beobachtet wohl Ex-BVB-Flop +++ Seit Wochen trifft der Ex-Münchner Robert Lewandowski nach Belieben für die Katalanen. Trotzdem bereitet sich der FC Barcelona offenbar auf den Moment vor, wenn sich der heute 36-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Dabei gilt Stürmerstar Erling Haaland schon länger als Wunschlösung der "Blaugrana. Die Realisierbarkeit eines solchen Transfers ist jedoch ungewiss, sodass "TBR Football" nun einen anderen ehemaligen Dortmunder ins Spiel bringt. Die Rede ist von Alexander Isak, dessen Vertragsverhandlungen mit Newcastle United offenbar ins Stocken geraten sind. Dies soll Barcelona-Scouts zur Ligapartie gegen Nottingham Forest gelockt haben. Beim 3:1-Erfolg egalisierte der Schwede den Führungstreffer von Murillo, der dem Bericht zufolge bei Real Madrid auf der Liste steht. Isaks Arbeitspapier ist noch bis 2028 gültig. Im Sommer 2022 investierte der Scheich-Klub stolze 70 Millionen Euro in das damalige Sturm-Juwel und stellte damit einen neuen Vereinsrekord auf. Zuvor hatte der Knipser nach einer schwierigen Zeit in Dortmund bei Real Socieded seinen Durchbruch geschafft. In der Premier League gelangen ihm bisher 35 Tore in 61 Spielen. Mit einem "transfermarkt"-Marktwert in Höhe von 75 Millionen Euro gilt Isak hinter Bruno Guimaraes als zweitwertvollster Spieler der Mannschaft. Letzterer soll übrigens, so wie Murillo, von den Madrilenen umworben sein.

+++ 11. November, 7:30 Uhr: Barca und Real im Transfer-Duell um Saba Kharebashvili? +++ Wie die spanische "AS" erfahren haben will, haben sowohl der FC Barcelona als auch Real Madrid Saba Kharebashvili auf der Liste. Der 16-Jährige steht aktuell noch in seiner Heimat Georgien bei Dinamo Tiflis unter Vertrag und gilt als eines der größten Talente seines Landes. Allerdings sollen die beiden spanischen Giganten im Werben um den Linksverteidiger nicht alleine sein, auch nicht näher genannte Klubs aus Italien sind demnach dran. In der laufenden Runde steht der U19-Nationalspieler, der teilweise auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt wird, bereits bei 20 Ligaspielen für die erste Mannschaft. Dabei gelangen ihm zwei Assists. Das Portal "transfermarkt.de" taxiert seinen Marktwert auf 300.000 Euro.

+++ 8. November, 14:30 Uhr: Brasilien will wohl Guardiola +++ Die Zukunft Pep Guradiolas ist weiter offen. Während vor geraumer Zeit Gerüchte kursierten, dass der spanische Top-Trainer im Anschluss an seine Zeit bei Manchester City Nationaltrainer in England werden könnte, sind diese nach der Verpflichtung Thomas Tuchels vom Tisch. Dafür gibt es neue Berichte im Zusammenhang mit einer anderen Top-Nation. Wie "The Athletic" schreibt, soll auch der brasilianische Fußball-Verband großes Interesse an einer Verpflichtung Guardiolas haben. Demnach wollen die Südamerikaner "große Anstrengungen" unternehmen, um den Spanier für sich zu gewinnen. Zurzeit ist noch Dorival Junior Trainer der "Selecao", doch die Brasilianer befinden sich in einer mittelschweren sportlichen Krise. Bei der Copa America im vergangenen Sommer war bereits im Viertelfinale Schluss. Auch Carlo Ancelotti wurde in der Vergangenheit mit dem brasilianischen Verband in Verbindung gebracht und soll wohl schon kurz vor der Anstellung gewesen sein. Dann entschied sich der Trainer von Real Madrid allerdings um. Nun haben die Südamerikaner Guardiola im Visier. Der Vertrag des Star-Trainers in Manchester läuft im kommenden Jahr aus. Zuletzt hieß es, dass Guardiola das Kapitel bei den "Skyblues" zeitnah zu den Akten legen möchte. Nun steht allerdings auch eine weitere Vertragsverlängerung wieder im Raum.

+++ 6. November, 10:00 Uhr: Salah im Sommer nach Barcelona +++ Die Zeit von Mohamed Salah beim FC Liverpool scheint dem Ende entgegenzugehen. Gerüchte um einen ablösefreien Abgang im Sommer halten sich seit Monaten und nun soll es einen neuen Interessenten für den Ägypter geben. Wie die spanische "Sport" berichtet, soll der FC Barcelona den 32-Jährigen auf dem Zettel haben. Zwar soll bei den Katalanen weiter EM-Shootingstar Nico Williams "Transferziel Nummer eins" sein, dies könne sich allerdings ändern. Schon im Sommer war Barca drauf und dran, den Flügelflitzer von Athletic Bilbao zu verpflichten, ein Wechsel kam letztendlich aber nicht zustande. Salah selbst befeuerte die Gerüchte um einen Wechsel zuletzt selbst, nachdem er sich via "X" höchst kryptisch zu Wort meldete: "Egal, was passiert, ich werde nie vergessen, wie es sich anfühlt, in Anfield ein Tor zu schießen." Dass Salah auch im fortgeschrittenen Alter weiter zu den besten Spielern der Welt gehört, zeigt ein Blick auf seine Statistiken in der laufenden Saison. In wettbewerbsübergreifend 16 Einsätzen kommt der Linksfuß auf neun Tore und neun Vorlagen.

+++ 2. November, 17:01 Uhr: James könnte Rayo Vallecano wohl schnell wieder verlassen +++ So dürfte sich James Rodriguez sein Europa-Comeback nicht vorgestellt haben. Im Sommer wechselte der ehemalige Münchner nach einer Saison beim FC Sao Paolo ablösefrei zu Rayo Vallecano. Nur wenige Monate später könnte er La Liga allerdings wieder verlassen. Laut "Marca" hat Lazio Rom weiterhin Interesse an einer Verpflichtung. Der Vorjahressiebte wurde bereits im Sommer mit Rodriguez in Verbindung gebracht. Außerdem sollen türkische Vereine ihre Fühler nach dem 33-Jährigen ausgestreckt haben. Bisher kann er lediglich fünf Einsätze, davon einen von Beginn an, für das Team von Inigo Perez vorweisen - insgesamt kommt Rodriguez auf 123 Minuten. Dabei hatte der Kolumbianer seine Mannschaft im Juli fast zum Triumph in der Copa America geführt. Bis zum verlorenen Finale gegen Argentinien gelangen ihm ein Tor sowie sechs Vorlagen. Beim FC Bayern lief der Mittelfeld-Star auf Leihbasis zwischen 2017 und 2019 auf. Mit zwei Deutschen Meisterschaften und einem DFB-Pokal im Gepäck kehrte James zu Real Madrid zurück. Danach folgten Stationen in Everton, beim katarischen Al-Rayyan sowie bei Olympiakos Piräus.