Javier "Chicharito" Hernandez schockiert mit bizarrem Video: "Frauen, ihr versagt!"

"Frauen, ihr versagt. Ihr beseitigt Männlichkeit, indem ihr die Gesellschaft hypersensibel macht. Erlaubt euch, geführt zu werden von einem Mann, der euch nur glücklich machen will", so der 37-Jährige.

Inzwischen steht der 37-Jährige in seiner Heimat bei Deportivo Guadalajara unter Vertrag und hat dort nun mit einem unschönen Video bei Instagram für Aufsehen gesorgt. In diesem tat sich der Sportler mit einer Vielzahl sexistischer Aussagen hervor.

Fans von Chicharito entsetzt

So sollen Frauen nach Meinung des Sportlers lernen, "Männlichkeit zu ehren". Und weiter: "Ihr wollt einen Mann, der euch versorgt, aber Putzen ist patriarchale Unterdrückung? Interessant."

Im selben Atemzug erklärte er aber auch: "Wir Männer versagen, wenn wir unsere Partnerinnen nicht priorisieren, unser Wort nicht halten."

Bei einer Vielzahl seiner Follower kam das bizarre Video alles andere als gut an. "Komm schon, Javier, es ist traurig, dich so zu sehen, bitte hör auf", schrieb ein Nutzer. Ein anderer fügte an: "Dieses Video lässt dich wirklich verrückt aussehen."

Hernandez selbst ist übrigens kein glorreiches Beispiel in Sachen glückliche Familie. Die Ehe mit seiner Model-Ehefrau Sarah Kohan, mit der er zwei Kinder hat, scheiterte bereits 2021.liv