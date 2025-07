Dabei gäbe es so viel zu erzählen: Über das irrsinnige Elfmeterdrama der Engländerinnen gegen Schweden. Die singende Italienerin Laura Giuliani. Oder über Englands herausragende Torhüterin Hannah Hampton, die so stark schielt, dass sie sich früher kein Glas Wasser unfallfrei eingießen konnte.

Doch die Internet-Unmenschen haben mit ihren Kommentaren erreicht, dass es vor dem Halbfinale gegen Italien am Dienstag ( 21 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn ) in Genf nicht vorrangig um Fußball geht.

Ihre Kolleginnen, ihr Verein, der englische Fußball-Verband FA und der britische Premier stellten sich wie eine Wand vor die Nationalspielerin: Stop it! Für Ann-Katrin Berger ist ihre Verlobte sowieso die Größte - die deutsche EM-Heldin nennt sie "meine beste Trophäe".

Der Sturm der Liebe toste lauter als jeder Rassismus. Aus aller Welt bekam Jessica Carter am Montag Herzchen und aufbauende Nachrichten zugeschickt, es waren Abertausende.

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Deutschland vs. Spanien

Frauen-EM 2025: Deutschland vs. Spanien kostenlos und live streamen

Frauen-EM 2025: Deutschland vs. Spanien kostenlos und live streamen

Stattdessen, wie schon mehrfach beim englischen Männer-Team: Rassismus. "Es gibt dafür weder im Fußball noch in der Gesellschaft einen Platz", schrieb Premierminister Keir Starmer beim Kurznachrichtendienst "X": "Ich stehe an der Seite von Jess, bei den Lionesses und jeder anderen Spielerin, die Rassismus auf oder neben dem Platz erleiden musste."

Das Wichtigste in Kürze

Die frühere Weltfußballerin Lucy Bronze berichtete nach einer Teamsitzung am Sonntagabend von einer beängstigenden Entwicklung: "Je größer der Sport wird, desto lauter wird der Lärm, desto mehr Fans gibt es, aber auch desto mehr Kritiker. Die Online-Beschimpfungen scheinen immer schlimmer zu werden."

Ihr Verein Gotham FC meldete sich "mit gebrochenem Herzen und wütend", FIFA-Präsident Gianni Infantino "zutiefst betrübt". Die Polizei sei eingeschaltet, wie FA-Boss Mark Bullingham mitteilte: "Wir unterstützen Jess Carter in allem, was sie braucht." Dieser Rassismus sei "abstoßend und widerlich".

Rassismus gegen Carter: Verbreiterin von Hass zeigt sich mit Klarnamen

Das gesamte Team will zudem vor dem Anpfiff nicht mehr aufs Knie gehen. Denn: "Ist diese Botschaft stark genug?", fragte Bronze: "Kommt sie wirklich an? Wir haben das Gefühl, dass sie es nicht tut, wenn unseren Spielerinnen im Turnier ihres Lebens so etwas widerfährt."

In einer Mitteilung forderten die Spielerinnen dazu auf, "einen anderen Weg zu finden, gegen Rassismus vorzugehen". Wie dieser aussehen könne, sagte Bronze, wisse sie im Moment nicht.

Infantino beteuerte, die FIFA sei mit ihrem "Social Media Protection Service" bereits erfolgreich gegen Beschimpfungen im Netz vorgegangen, es werde weiterhin "mit Konföderationen, Mitgliedsverbänden sowie Spielerinnen und Spielern zusammengearbeitet". Die FIFA stelle "Daten zur Verfügung, damit geeignete Maßnahmen gegen die Täter ergriffen werden können".

Die Hassnachrichten sollen hier unzitiert bleiben, die Kaltblütigkeit jedoch ist bedrückend. Nur ein Beispiel: Eine junge Frau, offensichtlich aus den Niederlanden, schickte Carter beleidigende Emojis.

Einen einzigen Klick entfernt ist sie strahlend an ihrem Uni-Abschlusstag zu sehen. Mit ihrem Klarnamen.