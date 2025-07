Bei deutschem Finaleinzug: Kanzler Merz will anreisen

Die deutschen Fußballerinnen können im Falle des Finaleinzugs bei der EM in der Schweiz auf die Unterstützung von Bundeskanzler Friedrich Merz hoffen. "Sollte die Nationalmannschaft der Frauen ins Finale kommen, plant der Kanzler eine Teilnahme", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Der Bundeskanzler sei ein "fanatischer Anhänger dieser Frauen", so Kornelius, der zudem den Vorbildcharakter des Teams hervorhob.

Die DFB-Frauen spielen am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Zürich gegen die spanische Auswahl um Weltfußballerin Aitana Bonmatí um den Einzug ins Finale. Das Endspiel findet am kommenden Sonntag in Basel statt.