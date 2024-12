So sprach der CSU-Politiker dem Ex-Trainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool ein flapsiges Kompliment aus. "Mir gefällt Ihre neue Rolle sehr gut, besser als die bei Dortmund! Und blendend sieht er aus: Total schlank, seit er das ganze Red-Bull-Zeug saufen muss", sagte Söder.

Zuvor war der 57-Jährige noch zu Gast bei der Feier zum 85. Geburtstag von Werner Brombach, Chef der Brauerei Erdinger, in München. Klopp wirbt seit 2020 für das Unternehmen. Ebenfalls vor Ort war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, mit dem sich Klopp dann laut "Bild" ein paar humorvolle Scharmützel lieferte.

Nur noch wenige Tage ist Jürgen Klopp arbeitslos, am 1. Januar beginnt sein Vertrag als "Head of Global Soccer" von Red Bull.

Jürgen Klopp: "Söder ist echt witzig - das weiß keine Sau"

Klopp seinerseits reagierte gewohnt schlagfertig: "Und dann habe ich festgestellt: Der Söder, der ist echt witzig - das weiß in Deutschland auch keine Sau. Da denkt jeder, das ist so ein schwerbeißiger Irgendwas, Alles-Besserwisser oder so."

Ebenfalls einen Spruch verkraften musste der frühere bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein, wie Söder CSU-Politiker. "Ich habe gelernt, dass der Beckstein sehr nett ist und seine Frau noch netter. Das hätte ich nicht gedacht früher. Weil die CSU ist ja von außen betrachtet nicht so eine tolle Partei", sagte Klopp.

Doch der ehemalige Meistertrainer hatte noch mehr auf Lager. "Als ich mich für Red Bull entschieden habe, haben die Leute gesagt, ich hätte meinen Ruf total ruiniert. Ich mache heute Abend noch ein Selfie mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes Bayern, mit dem aktuellen und der zukünftigen, dann ist mein Ruf außerhalb von Bayern im Eimer", flachste er.