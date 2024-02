Laut einem Bericht der "Marca" wies der argentinische Trainer dem ehemaligen Stürmer von Real Madrid an, zunächst ein Teil des Mannschafstrainings und danach ein Einzeltraining zu absolvieren. Benzema soll sich jedoch geweigert haben, dies zu tun. Laut dem Bericht wurde Benzema wütend und verließ die Besprechung. Als Konsequenz wurde der Torjäger nicht in den Kader für das Spiel gegen Al-Tai berufen.

Karim Benzema fühlt sich in Saudi-Arabien unwohl und würde übereinstimmenden Berichten gerne zurück nach Europa wechseln. Nun hat der Stürmer auch noch neuen Ärger mit Vereinstrainer Marcelo Gallardo entfacht.

Es ist nicht der erste Zoff zwischen Gallardo und Benzema. Zuletzt verbannte er den Torjäger vom Training, nachdem der Franzose unentschuldigt 17 Tage zu spät bei seinem Verein erschienen war.

Benzema fühlt sich übereinstimmenden Medienberichten in Saudi-Arabien unwohl und hat im Januar mit einem Wechsel in die Premier League geliebäugelt. Doch ein Engagement beim FC Chelsea oder Manchester United scheiterte an den finanziellen Aspekten.

Benzema hat bislang 15 Spiele in der Saudi Pro League absolviert und neun Tore geschossen sowie fünf Treffer vorbereitet.