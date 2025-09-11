Fußball
Kylian Mbappe: "Je mehr Geld man hat, desto mehr Probleme hat man"
- Veröffentlicht: 11.09.2025
- 11:20 Uhr
- ran.de
Real-Superstar Kylian Mbappe teilt in einem Interview seine Gedanken und äußert sich äußerst negativ über die Welt des Fußballs.
Interessante Einblicke in die Gedankekwelt von Kylian Mbappe. Der französische Superstar hat im Interview mit der Sportzeitung "L'Equipe" über sein Dasein als Profifußballer gesprochen und dabei erklärt, dass ihn die Welt des Fußballs nicht unbedingt beglückt.
"Ich bin Fatalist, was die Welt des Fußballs angeht, aber nicht, was das Leben betrifft. Das Leben ist großartig. Fußball ist, wie er ist", erklärte der Profi von Real Madrid.
"Ich sage gerne, dass die Leute, die ins Stadion gehen, das Glück haben, nur eine Show zu sehen und nicht zu wissen, was hinter den Kulissen passiert. Ehrlich gesagt, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, hätte mich die Welt des Fußballs schon vor langer Zeit angewidert."
Mbappe: Geld kann viel zerstören
Auch zur Frage, ob viel Geld auch viel zerstören kann, äußerte sich Mbappe klar. "Ja, das kann es. Je mehr Geld man hat, desto mehr Probleme hat man", ist sich der Sportler sicher.
"Es gibt Menschen, die nicht sehen, dass sich dein Leben verändert – sie wollen das Bild von dir als Kind bewahren, als du noch bei ihnen warst ... Aber du bist nicht mehr derselbe. Du hast Verpflichtungen, Verbindlichkeiten, einen Job und Rechenschaft abzulegen."
Übrigens: Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, Kinder zu haben, sagte der Fußballer: "Hoffentlich ja. Aber ich glaube, leider wird ein Ball nie weit weg sein ... Auf jeden Fall würde ich meinem Kind niemals empfehlen, in die Welt des Fußballs einzusteigen."
Mbappe wechselte im Sommer 2024 von Paris Saint-Germain zu den Königlichen nach Madrid. Nach einem mitunter schwierigen ersten Jahr will der Stürmer nun voll durchstarten.