Anzeige
Fußball

Kylian Mbappe: "Je mehr Geld man hat, desto mehr Probleme hat man"

  • Veröffentlicht: 11.09.2025
  • 11:20 Uhr
  • ran.de

Real-Superstar Kylian Mbappe teilt in einem Interview seine Gedanken und äußert sich äußerst negativ über die Welt des Fußballs.

Interessante Einblicke in die Gedankekwelt von Kylian Mbappe. Der französische Superstar hat im Interview mit der Sportzeitung "L'Equipe" über sein Dasein als Profifußballer gesprochen und dabei erklärt, dass ihn die Welt des Fußballs nicht unbedingt beglückt.

"Ich bin Fatalist, was die Welt des Fußballs angeht, aber nicht, was das Leben betrifft. Das Leben ist großartig. Fußball ist, wie er ist", erklärte der Profi von Real Madrid.

"Ich sage gerne, dass die Leute, die ins Stadion gehen, das Glück haben, nur eine Show zu sehen und nicht zu wissen, was hinter den Kulissen passiert. Ehrlich gesagt, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, hätte mich die Welt des Fußballs schon vor langer Zeit angewidert."

Anzeige
Anzeige

Mbappe: Geld kann viel zerstören

Auch zur Frage, ob viel Geld auch viel zerstören kann, äußerte sich Mbappe klar. "Ja, das kann es. Je mehr Geld man hat, desto mehr Probleme hat man", ist sich der Sportler sicher.

"Es gibt Menschen, die nicht sehen, dass sich dein Leben verändert – sie wollen das Bild von dir als Kind bewahren, als du noch bei ihnen warst ... Aber du bist nicht mehr derselbe. Du hast Verpflichtungen, Verbindlichkeiten, einen Job und Rechenschaft abzulegen."

Übrigens: Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, Kinder zu haben, sagte der Fußballer: "Hoffentlich ja. Aber ich glaube, leider wird ein Ball nie weit weg sein ... Auf jeden Fall würde ich meinem Kind niemals empfehlen, in die Welt des Fußballs einzusteigen."

Mbappe wechselte im Sommer 2024 von Paris Saint-Germain zu den Königlichen nach Madrid. Nach einem mitunter schwierigen ersten Jahr will der Stürmer nun voll durchstarten.

Anzeige
Mehr News und Videos zum Fußball
Kwasniok ist seit diesem Sommer Trainer der Kölner
News

"Weltstar": Kwasniok gratuliert Wolfsburg zu Eriksen-Transfer

  • 11.09.2025
  • 14:17 Uhr
Klare Sache: FC Bayern gegen Hamburger SV
News

Duell gegen die Bayern: HSV-Bilanz des Schreckens

  • 11.09.2025
  • 14:15 Uhr
Nachdenklich: Rudi Völler
News

Völler: Nagelsmann "muss sich mal auskotzen"

  • 11.09.2025
  • 14:05 Uhr
Der FC Chelsea muss die Vergangenheit aufarbeiten
News

Regelverstöße in der Abramowitsch-Ära: FA klagt Chelsea an

  • 11.09.2025
  • 13:48 Uhr
Sebastian Hoeneß steht vor einer anspruchsvollen Zeit
News

"Startschuss": Hoeneß will in Freiburg einen Grundstein legen

  • 11.09.2025
  • 13:46 Uhr
Eriksen bei seinem ersten Training in Wolfsburg
News

Eriksen gegen Köln nicht in der Startelf

  • 11.09.2025
  • 13:38 Uhr
Eberl Hoeneß
News

Bayern-Legende exklusiv: "Da muss Max jetzt durch"

  • 11.09.2025
  • 13:06 Uhr
Entlassen: Fernando Batista
News

Nach Maduro-Intervention: Venezuela feuert Trainer Batista

  • 11.09.2025
  • 12:10 Uhr
Santos (r.) hatte sich im April am Knie verletzt
News

Santos wieder fit - und gleich Frankfurts Nummer eins?

  • 11.09.2025
  • 11:54 Uhr
Fussball Telecom Cup Saison 2025 2026 07.08.2025 FC Bayern Muenchen - Tottenham Hotspur Sportvorstand Max Eberl (li, FC Bayern Muenchen) und Sportdirektor Christoph Freund (re, FC Bayern Muenchen) ...
News

Bayern-Pläne enthüllt: Diese Stars waren Eberls Alternativen

  • 11.09.2025
  • 10:52 Uhr