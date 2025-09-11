Kylian Mbappe: "Je mehr Geld man hat, desto mehr Probleme hat man"

Real-Superstar Kylian Mbappe teilt in einem Interview seine Gedanken und äußert sich äußerst negativ über die Welt des Fußballs.

Interessante Einblicke in die Gedankekwelt von Kylian Mbappe. Der französische Superstar hat im Interview mit der Sportzeitung "L'Equipe" über sein Dasein als Profifußballer gesprochen und dabei erklärt, dass ihn die Welt des Fußballs nicht unbedingt beglückt.

"Ich bin Fatalist, was die Welt des Fußballs angeht, aber nicht, was das Leben betrifft. Das Leben ist großartig. Fußball ist, wie er ist", erklärte der Profi von Real Madrid.

"Ich sage gerne, dass die Leute, die ins Stadion gehen, das Glück haben, nur eine Show zu sehen und nicht zu wissen, was hinter den Kulissen passiert. Ehrlich gesagt, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, hätte mich die Welt des Fußballs schon vor langer Zeit angewidert."