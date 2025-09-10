Anzeige
die baller league live auf Joyn und auf ProSieben MAXX

Baller League: Neben Podolski, Kruse und Boateng – Marco Reus wird neuer Teammanager

  • Aktualisiert: 10.09.2025
  • 20:56 Uhr
  • SID

Marco Reus steigt als Teammanager in die Baller League ein. Für seine Rolle muss er nicht an den Spieltagen anwesend sein, betreut sein Team aber aus der Ferne.

Marco Reus steigt als Teammanager in die Baller League ein.

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler, derzeit in den USA bei Los Angeles Galaxy unter Vertrag, übernimmt in der vierten Auflage der Kleinfeldliga die Schirmherrschaft über eine Mannschaft.

Eine Anwesenheit an den Spieltagen ist bei dieser Rolle nicht vorgeschrieben.

Der 36 Jahre alte Reus bezeichnete die Baller League in einer Mitteilung als "richtig cooles Projekt. Sie geht mit der Zeit, spricht besonders auch jüngere Fans an und zeigt Fußball auf eine neue Art. Für mich ist das kein Ersatz zum Profifußball, sondern eine perfekte Ergänzung."

Reus gegen Lukas Podolski, Max Kruse und Kevin-Prince Boateng und Co.

Baller-Legue-Chef Daniel Donaldson nannte Reus einen "absoluten Straßenfußballer und Vorbild für die Jugend."

Ort und Zeit der neuen Saison stehen noch nicht fest. In der vergangenen Saison gehörten unter anderem Lukas Podolski, Max Kruse und Kevin-Prince Boateng zu den Teammanagern.

