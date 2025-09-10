Rekordweltmeister Brasilien hat nur mit Mühe und ohne Glanz die Qualifikation für die WM 2026 gemeistert. Im exklusiven ran-Interview erklärt der frühere Nationalspieler Giovane Elber, wo die Probleme liegen. Das Interview führte Chris Lugert Die brasilianische Nationalmannschaft hat die schlechteste WM-Qualifikation ihrer Geschichte hinter sich. Die Selecao belegte in der als Ligaformat ausgetragenen Runde in Südamerika nur Platz fünf von zehn Mannschaften, ein Drittel aller Spiele ging verloren. Auf Erzrivale Argentinien fehlten zehn Punkte. Große Hoffnungen ruhen auf dem neuen Trainer Carlo Ancelotti, der seit Sommer das Zepter schwingt und für eine erfolgreiche WM 2026 sorgen soll. Doch kann der langjährige Erfolgstrainer von Real Madrid und Ex-Coach des FC Bayern München tatsächlich die vielen Probleme meistern? Schwache Auftritte: Kroos zerlegt DFB-Team

Ex-Nationalspieler schämt sich für deutsche Fans ran sprach mit dem ehemaligen Bundesligastürmer Giovane Elber, der insgesamt 15 Länderspiele für Brasilien bestritt. Der 53-Jährige, der in Deutschland für den VfB Stuttgart und den FC Bayern aktiv war, hält Ancelotti ebenfalls für eine hervorragende Lösung, sieht aber auch qualitative Defizite in der Mannschaft. Außerdem spricht der heutige Klub-Repräsentant des FC Bayern über ein mögliches Comeback von Neymar und über die Rolle von Real-Star Vinicius Junior, der auch in der brasilianischen Heimat nicht unumstritten ist.

ran: Herr Elber, Brasilien hat mit Platz fünf die schlechteste WM-Qualifikation seiner Geschichte hinter sich. Was sind die Gründe für die aktuelle Krise? Giovane Elber: Ja, das stimmt. Wäre die Qualifikation nach dem alten Modus gespielt worden, also vor der Erweiterung der WM, hätte Brasilien jetzt in die Playoffs gehen müssen. So aber sind sie direkt dabei. Es gab bei uns intern im Verband CBF einfach viel Theater, es kam ein neuer Präsident. Dazu haben die Trainer nicht die Möglichkeit bekommen, langfristig etwas aufzubauen. Es ging nur um die Ergebnisse, nach einem schlechten Spiel war der Trainer direkt weg. Das war einfach ein bisschen zu viel. ran: Der neue Trainer seit Juni ist Carlo Ancelotti, der mit Real Madrid große Erfolge gefeiert hat. Am Dienstag kassierte er beim 0:1 in Bolivien aber auch seine erste Niederlage. Elber: In Bolivien zu spielen, ist nie einfach. Da spielt man auf 4000 Meter Höhe, man geht auf das Spielfeld und denkt nur: "Wann ist das Spiel zu Ende? Ich will zurück nach Hause." Man weiß von vornherein, dass man in so einem Spiel keinen Spaß haben wird.

Elber über Ancelotti: "... dann ist Brasilien unschlagbar" ran: Wie groß sind die Hoffnungen generell, dass Ancelotti bei der WM mit seiner Erfahrung ein entscheidender Faktor werden kann? Elber: Zum Glück war Ancelotti frei und hat übernommen, aber es ist auch für ihn nicht einfach. Er ist der erste ausländische Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft überhaupt. Aber Carletto hat es gut hinbekommen, er ist wie ein Vater für die jungen Spieler und hat die Qualifikation geschafft. Die Spieler kennen ihn gut, vor allem die von Real Madrid. Und er kann mit den Spielern umgehen. Natürlich müssen die Spieler ihm auch zuhören, aber wenn er es schafft, eine Familie zu formen, in der einer für den anderen da ist, dann ist Brasilien unschlagbar.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

ran: Ancelotti ist bereits der vierte Trainer der Selecao in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Warum tut sich der Verband so schwer, Kontinuität zu entwickeln? Elber: Ja, das ist unser Problem in Brasilien und allgemein in Südamerika, Kontinuität zu haben in der Nationalmannschaft. Man wird nur am Erfolg gemessen. Wenn man gewinnt, ist alles super, aber lass die Mannschaft mal ein schlechtes Spiel machen. Dann wird schon gefragt, wann ein neuer Trainer kommt. Und das ist schade. ran: Deutlich mehr Konstanz auf der Trainerposition hat Argentinien mit Lionel Scaloni. Generell scheinen die Argentinier den Brasilianern etwas enteilt zu sein. Seit sechs Jahren konnte Brasilien den Klassiker nicht mehr gewinnen, Argentinien wurde Weltmeister 2022 und Copa-Sieger. Was machen sie dort besser? Elber: Vielleicht haben sie aktuell auch einfach die besseren Spieler, das passiert hin und wieder, dass eine Nation eine schlechte Phase hat. In der brasilianischen Mannschaft gestern standen viele junge Spieler, die das erste Mal dabei waren. Das braucht Zeit. Argentinien hat diese Zeit auch gebraucht und dann sind sie Weltmeister geworden. Der Trainer hat dann die Möglichkeit, das Ganze noch weiterzuentwickeln, weiter mit der gleichen Mannschaft zusammenzuarbeiten und dann läuft es fast wie von alleine. Aber der Erfolg muss her, sonst ist man schnell weg.

Neymar-Comeback? Elber: "Fehlt schon einiges" ran: Brasilien war über Jahrzehnte gespickt mit den besten Einzelspielern des Planeten. Wie schätzen Sie die individuelle Qualität der Selecao im internationalen Vergleich aktuell ein? Elber: Also zurzeit sind wir nicht top aufgestellt, das muss man klar sagen. Chelsea hat zwei junge Brasilianer gekauft, das sind echt super gute Spieler, aber die haben noch nichts bewiesen. Und die WM ist bald da, also noch sieben oder acht Monate, dann fängt das Turnier an. Jetzt muss man sehen, ob die sich bei Chelsea weiterhin zeigen können oder nicht. Und auch die anderen, die im Ausland spielen oder sogar in Brasilien, ob die diese Zeit haben, spielerisch noch etwas drauflegen zu können.

ran: Und dann gibt es ja auch noch einen gewissen Neymar ... Elber: Ganz genau. Der ist auch noch nicht abgeschrieben. Aber in seinem derzeitigen Zustand würde ich ihn als Trainer auch nicht einladen. Er muss zeigen, dass er professionell arbeiten kann und verletzungsfrei bleibt. Und dann kann man sagen, mit Neymar, Vinicius Junior, Rodrygo, da haben wir gute Namen. Raphinha darf man auch nicht vergessen, dazu die Abwehr. Wir haben schon gute Spieler, aber man muss abwarten. ran: Trauen Sie Neymar denn ein Comeback in der Selecao zu? Elber: Wenn er in seinem Kopf oder für sich selbst sagt, dass er bei der WM dabei sein will, dann schafft er es. Aber er muss hart kämpfen, denn in der Schlange steht er jetzt ganz hinten. Dennoch: Er hat einen Namen, man weiß, was er kann. Nur muss er das jetzt auch in der brasilianischen Liga beweisen, weil das letzte Spiel, das ich gesehen habe - da fehlt schon einiges. Also in Sachen Spritzigkeit und einfach die Physis.

Elber über Vinicius Junior: "Zu viel Theater" ran: Ein legitimer Nachfolger von Neymar und vieler anderer großer Spieler in Brasilien ist Vinicius Junior, der bei Real Madrid zu den Leistungsträgern gehört. Doch sein Auftreten und seine Persönlichkeiten sorgen immer wieder für Kontroversen. Wie sehen ihn die Brasilianer selbst? Elber: Die Brasilianer denken so wie die Europäer, es ist einfach zu viel Theater. Er muss irgendwann begreifen, dass er nur Fußball spielen soll. Es ist schön und alles richtig, wenn man über andere Sachen nachdenkt, über politische Sachen. Aber er soll sein Spiel machen und für alles andere sind andere Leute zuständig. Wenn er das schafft und locker bleibt, dann kann er vielleicht noch einer der weltbesten Spieler werden. Aber die Zeit schreitet voran und er muss schauen, dass er die Kurve bekommt.

