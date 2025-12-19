Kylian Mbappe äußert sich zu Real-Trainer Xabi Alonso, über die Vergleiche zu Cristiano Ronaldo und über seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappe spielt seit Sommer 2024 für Real Madrid und wartet noch auf seinen ersten großen Titel. In der ersten Saison unter Trainer Xabi Alsono soll dies gelingen.

Momentan stehen die "Königlichen" in der Liga auf Platz zwei und haben vier Punkte Rückstand auf den FC Barcelona. Alsonso geriet dadurch stark in die Kritik.

In einem Interview mit der englischen Fußball-Zeitschrift "World Soccer" sprach sich Mbappe für seinen Trainer aus. "Ich hatte schon viele Trainer und bin an jeden gewöhnt. Jeder hat seine eigene Philosophie und seinen eigenen Stil. Xabi ist anders als Ancelotti – er hat seine eigene Arbeitsweise, und wir verstehen nach und nach, was er will", so der Franzose.

Und weiter: "Man sieht auf dem Platz, dass wir uns seit Saisonbeginn verbessert haben, auch wenn noch Luft nach oben ist. Wir haben zwar noch nichts gewonnen, aber wir sind auf dem richtigen Weg und hoffen, alle möglichen Titel zu holen."