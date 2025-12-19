La Liga
Kylian Mbappe über Xabi Alonso und Real Madrid: "Wir sind auf dem richtigen Weg"
- Veröffentlicht: 19.12.2025
- 16:05 Uhr
- Oliver Jensen
Kylian Mbappe äußert sich zu Real-Trainer Xabi Alonso, über die Vergleiche zu Cristiano Ronaldo und über seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain.
Kylian Mbappe spielt seit Sommer 2024 für Real Madrid und wartet noch auf seinen ersten großen Titel. In der ersten Saison unter Trainer Xabi Alsono soll dies gelingen.
Momentan stehen die "Königlichen" in der Liga auf Platz zwei und haben vier Punkte Rückstand auf den FC Barcelona. Alsonso geriet dadurch stark in die Kritik.
In einem Interview mit der englischen Fußball-Zeitschrift "World Soccer" sprach sich Mbappe für seinen Trainer aus. "Ich hatte schon viele Trainer und bin an jeden gewöhnt. Jeder hat seine eigene Philosophie und seinen eigenen Stil. Xabi ist anders als Ancelotti – er hat seine eigene Arbeitsweise, und wir verstehen nach und nach, was er will", so der Franzose.
Und weiter: "Man sieht auf dem Platz, dass wir uns seit Saisonbeginn verbessert haben, auch wenn noch Luft nach oben ist. Wir haben zwar noch nichts gewonnen, aber wir sind auf dem richtigen Weg und hoffen, alle möglichen Titel zu holen."
Das Wichtigste in Kürze
Kylian Mbappe über CR7-Vergleich: "Ist in Madrid eine Ikone"
Ob es sein Ziel ist, eines Tages sogar Cristiano Ronaldo als Legende von Real zu übertreffen? "Ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Jeder weiß, dass Cristiano in Madrid eine Ikone ist, die Nummer eins. Ich bin seit anderthalb Jahren hier, er war neun Jahre hier. Ich kann mich nicht mit seinen Leistungen vergleichen; mein Weg ist ein anderer", stellte Mbappe klar.
"Schon allein die Nennung in einem Atemzug mit Cristiano ist eine Ehre, aber ich konzentriere mich darauf, meinen eigenen Weg zu gehen, der Mannschaft zu helfen und so viele Titel wie möglich zu gewinnen."
Externer Inhalt
Kylian Mbappe: Real und PSG haben verschiedene Herangehensweisen
Der Offensivspieler, der am Samstag mit Real auf den FC Sevilla trifft und am selben Tag 27 Jahre alt wird - wechselte im Sommer 2024 ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Madrid.
Kürzlich wurde bekannt, dass Paris wegen ausstehenden Prämien, Gehältern und nicht genommenen Urlaubstagen 60 Millionen Euro an Mbappe zahlen muss.
Über einen Vergleich zwischen Real und Paris sagt er: "Paris ist Paris Saint-Germain ist ein deutlich jüngerer Verein, während Real Madrid auf eine viel längere Geschichte und Tradition zurückblicken kann. Auch die Kultur ist unterschiedlich. Real Madrid ist zweifellos der beste Verein der Welt, aber Paris Saint-Germain gehört ebenfalls zu den Besten. Es sind zwei verschiedene Herangehensweisen an den Fußball, und ich bin stolz darauf, Teil beider Vereine gewesen zu sein."