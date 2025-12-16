Kylian Mbappé hat vor einem Pariser Arbeitsgericht gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Beide Seiten hatten zuvor Forderungen von mehreren hundert Millionen gestellt.

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain muss Stürmerstar Kylian Mbappé rund 60 Millionen Euro zahlen. Das entschied ein Arbeitsgericht in Paris.

Dabei geht es um ausstehende Prämien, Gehälter und nicht genommene Urlaubstage aus dem letzten Jahr seines bis 2024 laufenden Vertrags.

Abgelehnt wurde hingegen die von Mbappés Anwälten beantragte Umwandlung seiner befristeten Verträge in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Auf dieser Grundlage hatte der französische Nationalspieler Forderungen in Höhe von 263 Millionen Euro gegen seinen Ex-Verein erhoben.

Die Gegenforderungen von PSG, die sich auf 440 Millionen Euro beliefen, wurden ebenfalls vollständig zurückgewiesen.