Fußball

Leroy Sane liebäugelt mit Rückkehr zu Schalke 04: "Wäre spannend"

  • Veröffentlicht: 05.11.2025
  • 08:52 Uhr
  • ran.de

Kann sich Leroy Sane nach seinem Wechsel zu Galatasaray eine Bundesliga-Rückkehr vorstellen? Er nennt sogar einen konkreten Verein.

Im vergangenen Sommer wechselte Leroy Sane vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul und schlug in der Türkei ein neues Kapitel auf. Geht es nach dem 29-Jährigen, dann könnte ihn seine Karriere aber irgendwann wieder in die Bundesliga zurückführen.

Auf eine entsprechende Frage im "kicker"-Interview sagte er: "Vielleicht noch mal für Schalke auflaufen, wer weiß. Das wäre spannend. Ich glaube, das wäre eine tolle Story, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde erst 30“, so der Offensivspieler.

Einst wurde Sane bei Schalke ausgebildet, feierte dort 2014 sein Bundesliga-Debüt. Viele Jahre später, nach seiner Zeit bei Manchester City, traf er in München schließlich seinen Ex-S04-Kollegen Leon Goretzka wieder.

"Es war relativ witzig, wie Leon und ich jedes Mal, wenn wir mit Bayern auf Schalke waren, eingelaufen sind und uns angeschaut haben: 'Das war schon extrem geil hier immer.' Das war immer ein tolles Gefühl, in dem Stadion vor den Fans Fußball spielen zu dürfen", so der viermalige Deutsche Meister.

Zwar spielt Schalke aktuell nur in der zweiten Liga, nach Meinung von Sane sollte sich das aber bald ändern. Wir wissen alle, dass Schalke in die erste Liga gehört. Was die Fans da selbst in der 2. Liga abreißen, ist sehr besonders.“

Sane will zurück ins DFB-Team

Neben einer möglichen Schalke-Rückkehr nahm Sane übrigens auch zum Thema Nationalmannschaft Stellung. Zuletzt wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht eingeladen.

"Ich hatte mit Julian einen sehr guten Austausch, auch jetzt nach dem letzten Lehrgang im Oktober. Er hat mir einfach mit auf den Weg gegeben, dass ich wieder in die Spur kommen soll, dass ich meinen Rhythmus wieder finden und zurück zu alter Stärke kommen soll. Wenn das alles passt, sollte es nicht viele Probleme geben, auch wieder in die Nationalmannschaft zu kommen."

