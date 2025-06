"Ich bin sehr froh, dass Sane in die Türkei gekommen ist, er ist wie ich in der Schalke-Jugend groß geworden. Große Namen kommen in die Türkei. Sie spielen hier Fußball. Ich hoffe, dass unsere großen Vereine auch in Europa erfolgreich sein werden", sagte der 36-Jährige bei einem Schulbesuchs im Istanbuler Stadtteil Basaksehir.

Der frühere deutsche Nationalspieler Mesut Özil hingegen kann das sehr gut verstehen. Er verließ im Jahre 2021 mit dem FC Arsenal ebenfalls einen europäischen Top-Verein, um in die Türkei zu gehen - in seinem Fall zu Fenerbahce Istanbul.

Sane fragte Özil nach dem Leben in der Türkei

Türkische Medien berichteten zuvor, dass Özil an dem Wechsel mitgewirkt haben soll. Den Aussagen von Özil lässt sich entnehmen, dass dies zumindest teilweise zutrifft.

"Ich habe mit Leroy Sane gesprochen, bevor er in die Türkei kam, aber es ist nicht so, dass ich ihn zu Galatasaray gelotst habe, wie es in den Medien geschrieben wird. Er hat sich nach dem Leben in der Türkei und in Istanbul erkundigt, und wir haben darüber gesprochen."

Was er ihm von der Türkei berichtet hat? "Ich habe ihm gesagt, dass es eine sehr schöne und sichere Stadt ist. Ich habe gesagt, dass wir unglaubliches Essen haben und dass wir uns sehr freuen würden, wenn er kommt. Und er ist gekommen. Ich wünsche ihm viel Erfolg."