Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Galatasaray: Finanziell sei der Deal wohl möglich Galatasaray soll bereits einen Finanzplan bei Vertretern des Weltmeisters hinterlegt haben. Das berichtet der türkische Transferexperte Zeki Uzundurukan und zitiert dabei einen Klub-Vertreter: "Wir werden diesen Betrag bezahlen." Bei einem Leihgeschäft würde man den Anteil seines Zehn-Millionen-Euro-Gehalts übernehmen. Für vier Monate also knapp 3,3 Millionen Euro. Trikot-Einnahmen sowie der Marketing-Gewinn dürften diese Ausgaben allerdings ausgleichen können. Und auch Messi selbst könnte durch den ungewöhnlichen Saison-Verlauf in den USA extrem von einem Wechsel nach Europa profitieren - wenn er das denn will.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Lionel Messi und Galatasaray kann ein Gewinn für beide Seiten sein Die Win-Win-Situation würde wie folgt aussehen: "Gala" bekäme durch den Mega-Star eine unfassbare Präsenz in der internationalen Medienwelt sowie die wohl größte Fußball-Intelligenz durch einen einzelnen Spieler. Im Rennen um die Champions League sicherlich kein Nachteil! Messi dagegen, würde sich für die Endrunde der Weltmeisterschaft auf europäischem Top-Niveau fit halten können. Vorausgesetzt, man übersteht die Gruppenphase der CL. Dies dürfte eine machbare Aufgabe für die Türken sein, allerdings auch ein K.o.-Kriterium für den Spieler, sollte die Qualifikation für die K.o.-Phase der Königsklasse misslingen. Die Highlights aus der Champions League LIVE im Stream auf Joyn

Lionel Messi mit unfassbaren Zahlen in der MLS Aktuell steht der ehemalige Weltfußballer bei 29 Toren und 16 Assists in 28 Spielen. Das Problem: Die Saison endet bereits am 06. Dezember 2025. Wann die Meisterschaftsrunde 2026 losgehen wird, ist durch das Mega-Turnier im Sommer noch nicht bekannt. In einem Interview mit NBC sagte Messi Ende Oktober, dass es spektakulär wäre, den Titel aus 2022 auf dem Rasen zu verteidigen, da es immer ein Traum ist, mit dem Nationalteam an Turnieren teilnehmen zu können. Zum Zeitpunkt der Austragung in seiner Wahlheimat wäre er allerdings 39 Jahre alt. Ein Fakt, den auch er einzuschätzen weiß: "Ich werde das jeden Tag neu bewerten, wenn ich in die Saisonvorbereitung starte. Dann sehe ich, ob ich wirklich 100 Prozent geben und der Nationalmannschaft helfen kann." Da kommt, wie bereits erwähnt, der türkische Rekordmeister aus Istanbul ins Spiel. Eine Leihe ab Januar könnte Messi die nötige Spielpraxis bringen, um beim Turnierstart im Juni 2026 fit genug für eine Berufung in die "Albiceleste" zu sein.

Video: Lionel Messis Ibiza-Villa droht Abriss: Ärger im Paradies

Anzeige

Anzeige

Wagt Lionel Messi sein zweites europäisches Experiment? Ein Experiment in diesem Ausmaß hatte für den achtmaligen Ballon-d'Or-Sieger beim letzten Mal nicht gut geendet. 2021 wechselte er von seinem Jugendklub FC Barcelona zu Paris Saint-Germain, um endlich die Champions League in die französische Hauptstadt zu holen. Die Hoffnungen und Erwartungen waren groß. An der Seite von Neymar und Kylian Mbappe scheiterte der Alleskönner am Gewinn der CL und verabschiedete sich nach zwei unrühmlichen Jahren in Richtung Miami. Die Highlights aus der Champions League LIVE im Stream auf Joyn Dieses Mal geht es allerdings um mehr für Messi. Die Champions League hatte er längst vor seiner Zeit in Paris gewonnen. Doch einen WM-Titel zu verteidigen, das könnte er bei seiner sechsten Teilnahme an einer WM-Endrunde (weiterer Rekord) zum ersten Mal vollbringen. Eine Motivation, um ein weiteres Experiment in Europa zu wagen.

Galatasaray: Scheitert ein Messi-Transfer an Mauro Icardi? Pikant bei einem potenziellen Wechsel könnte allerdings die Personalie Mauro Icardi sein. Zwischen Messi und dem aktuellen Galastürmer gab es über Jahre hinweg Spannungen, die vor allem im Zusammenhang mit dem Privatleben und der Nationalmannschaft standen. Die Ursache liegt darin, dass Messi eng mit Maxi Lopez befreundet ist, dessen damalige Ehefrau Wanda Nara eine Beziehung mit Icardi begann – was von einigen als "Verrat" gesehen wurde. Lopez hatte die beiden überhaupt erst miteinander bekannt gemacht. Gepaart mit dem Umstand, dass in der Vergangenheit Icardi trotz teilweise starker Leistungen häufig nicht für Argentinien berufen wurde. Dies führte zu Spekulationen, Messi habe sich gegen Icardis Nominierung für die argentinische Nationalmannschaft ausgesprochen, was Messi allerdings öffentlich dementierte. Villeicht ist der Streit also weniger schlimm als spekuliert wird. Icardi und Nara haben sich inzwischen auch getrennt.

Anzeige

Anzeige